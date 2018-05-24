Çocukların ailelerin şikayetçi olmamalarına ve sanığın "çocukları baba şefkatiyle" öptüğüne inandıklarını belirtmesine karşın cinsel suçlarla ilgili dava incelemelerine bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırarak yeniden yargılama yaptı.

Kentteki bir ilkokulun karşısındaki dükkanda oyuncak ve kırtasiye malzemesi satan H.B. (37) hakkında, biri erkek 2 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinden beraat kararı verilmesinin ardından dosya Adana Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşıdı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, iki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı mahkemede beraat eden sanık hakkında Yargıtay kararları ve bilimsel araştırmaları ile mağdurların ilk beyanlarını esas alarak 15 yıl hapis cezası verdi.

Dairenin 20 sayfalık kararında, birçok cinsel istismar vakasında ikinci, üçüncü kez alınan mağdur beyanlarının değişebildiğine ve çelişkilerin oluşabileceğine dikkat çekildi.

Kararda şunlar kaydedildi:

"Cinsel vakalardaki ayıp ve mahremiyet duygusu, çoğu olayda çocukların ebeveynlerini çocuğa olayı unutturmak ve çevreye karşı da ilerde 'işte o çocuk' dedirtmemek için ifadeyi değiştirme, sanığı affetme, şikayetten vazgeçme ya da baştan beri şikayetçi olmama yoluna giderek olayı kapatmaya çalışmalarına neden olmakta ve bu durum mağdur çocuğun saf ve samimi ifadesini de etkilemektedir. Bu yüzden olayın hemen akabinde sosyal hizmet uzmanları ve müdafi huzurunda alınan beyanlarında yargılama safhasında sapmalar olduğu ancak bu ufak farklılıkların mağdurların etki altında kalmalarından kaynaklandığı vicdani kanaatine varılmıştır. Keza adli görüşme değerlendirme raporunda da mağdurun oldukça korkmuş, tedirgin ve baskı altında olduğu vurgulanmıştır."

- "İfadelerde çelişki beklenen sonuç"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun cinsel istismar mağdurlarını korumaya yönelik düzenlemelerine de yer verilen kararda, mağdurların, bilimsel çalışma olan "Cinsel İstismar Mağduru Çocuk İfadelerinin Ölçüt Bazlı İçerik Analizi"ne göre spontane ifade, suçluyu affetme ve kendi ifadesinde çelişkiye düşme durumlarına maruz kaldığı aktarıldı.