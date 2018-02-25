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Beyrut'ta Doğu Guta'ya destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:58 | Son Güncelleme

Müslüman Alimler Heyeti Başkanı Umri: - "Suriye halkının, bağımsızlık ve onuru için verdiği mücadeleyle iftihar ediyoruz. Suriye halkına yönelik siyasi ve mali yardımlarımız devam edecek"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Rus Büyükelçiliği binasının önünde Doğu Guta halkına destek gösterisi düzenlendi.

Lübnan'daki Müslüman Alimler Heyeti'nin çağrısı üzerine yapılan eylemde, Rusya yönetimine mesaj gönderen göstericiler, "Doğu Guta'da kadın ve çocuklar aleyhine işlenen suçların sorumluluğunun Moskova yönetimine ait olduğunu" ifade etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylemde göstericiler, Doğu Guta'daki çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Doğu Guta'da abluka altındaki Suriye halkı için yapılabilecek en basit hareketin, kınama ve eylem düzenlemek olduğunu ifade eden göstericiler, Suriye rejimi ve Rusya'nın sivillere karşı yürüttüğü soykırımı kınadı.

Müslüman Alimler Heyeti Başkanı Eş-Şeyh Ehmed el-Umri, Suriye halkını her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Suriye halkının, bağımsızlık ve onuru için verdiği mücadeleyle iftihar ediyoruz. Suriye halkına yönelik siyasi ve mali yardımlarımız devam edecek." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, dün Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Beyrut Büyükelçiliği doğu guta gösteri Lübnan Rus

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