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Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), devasa insan hakları ihlallerine yol açtığını söylediği OHAL uygulamasının sonlandırılması için Türkiye'ye çağrı yaptı. Türkiye'den ise jet hızında yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '15 Temmuz 2016 terörist darbe girişiminin insan haklarına etkisini tamamen gözardı eden bu metin bir anlam ifade etmemektedir' ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler yayımladığı yeni raporunda Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından yaşanan sürece geniş yer verdi. 15 Temmus darbe girişiminin ardından başlatılan OHAL uygulamasına son verilmesi gerektiği vurgulanan raporda, kurum ve kuruluşların anayasal düzende normal işleyişine dönmesi gerektiği vurgulandı.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu raporda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşananlara da dikkat çekilirken, 'işkence' dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri yapıldığına dikkat çekildi.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaklaşık 160 bin kişinin tutuklandığı belirtilen raporda, 152 bin kişinin (çoğu 'keyfi' olmak üzere) işsiz bırakıldığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN JET YANIT

Türk Dışişleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Türkiye'deki OHAL hakkında yaptığı açıklamaya anında yanıt verdi.

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 20 Mart 2018 tarihinde, ülkemizdeki Olağanüstü Hal tedbirlerine odaklandığı bir belgeyi “rapor” başlığı altında kamuoyuyla paylaşmıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerini, özellikle de milletimizin demokratik yaşamına ve ülkenin bekasına kasteden 15 Temmuz 2016 terörist darbe girişiminin insan haklarına etkisini tamamen gözardı eden bu metin bir anlam ifade etmemektedir.

Bu belgeye imzasını atan Yüksek Komiser’in bir süredir Türkiye’yle ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirdiği ve ülkemize karşı şahsi önyargılar beslediği başka vesilelerle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da açıkça gözlenmektedir. Yayınladığı bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Tüm dünya için önemi tartışılmayacak bir uluslararası kurumun başında bulunan bu kişi, anılan metinle, yönetimindeki BM organını maalesef terör örgütleriyle işbirliği yapan bir kuruluş konumuna düşürmüştür. Bu durumu kınıyor, ayrıca evrensel bir kuruma verilen zarar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz.

Sözkonusu Yüksek Komiser, ülkemizi ziyaret etmesine yönelik müteaddit davetlerimize olumlu yanıt vermemiş, yayınladığı metin için ülkemize gelme konusunda teklifte dahi bulunmamış ve terör iltisaklı çevrelerle işbirliği halinde bu belgeyi hazırlamıştır. Ülkemize erişim bulunmadığı iddiasının gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

Belgenin hazırlık aşamasında, ilgili diğer BM mekanizmalarıyla dahi bilinçli olarak eşgüdüm sağlanmadığı, öne sürülen iddialar hakkında ülkemiz tarafından BM birimlerine sunulan yüzlerce sayfa bilgi ve görüşün bilinçli olarak gözardı edildiği ortadadır.

Bu çerçevede hazırlandığı görülen ve çarpıtılmış, taraflı ve yanlış bilgiler içeren bu metin kabul edilemez. İHYK ofisine de bu yönde resmi bildirimde bulunulmaktadır.

İçerdiği objektiflikten uzak değerlendirmeler sebebiyle sözkonusu belge, tüm insan hakları sistemi açısından tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Türkiye, insan haklarının korunması, mevcut standartların en ileri seviyelere taşınması ve bu konularda BM dahil uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yürütme kararlılığını muhafaza etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM OHAL Türkiye

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Size ne oluyor herşeyi hallettiniz bizim ohal kaldı değilmi işinize gelmedimi kılıf uydurursunuz siz insan hakindan ne anlarsın binlerce ıraklı ırakta binlerce suriyeli suriyede ölüyor siz nerdesiniz
@ozbasi 340000 aile ile ilgili fetöden islem yapılmıs.. su an savastığımız pkk mensubunun cezaevlerindeki toplamv sayısı on bin iken daha yeni terör örgütü ilan edilen fetöden yatanların sayısı 36000 .. ben soruyorum bu 36000 mi darbe yaptı.. 687 tane bebek 0-5 yas arası cocuk mu darbe yaptı.. ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR .. VE ADALETSİZLİĞE ALKIS TUTANLAR BİR GÜN ALKIS TUTTUKLARI ADALETSİZLİĞİN PENÇESİNDE KIVRANIRLAR..
Biter mi o ha ortamında adamlar Milli iradeyi bile çaldılar.Dikta rejimi ile her devlet gücünü kendi vatadaşlarımıza karşı hoyratça kullanıyorlar
sanene olummmmm diyebilirizz.
@burcinozkul Türk Milleti ohali hak ediyor diyorsun yani. Sen kimin tarafındasın..
islerine gelmedi tabi ..cocuklari
FETO APO BARZANİ SALIH MUSLUMPAPA ILE EL ELEPOZ pozları olandan TÜRK milletine hayir gelmez TÜRKMILLIYETCILIGINI AYAKLAR altına alan biri ancak PAPA cocugu olabilir
Senin gibi mi
demekki OHAL devam etmeli ... doğru yoldayız ..
avrupa bizim hükümeti bizim halkdan daha iyi tanımış. ama din ayağına avantayı götürenler e destek veriyor ülkenin %50si
tamam da sizin türkiyeye ne faydanız varda bize akıl veriyorsunuz ha bunların destekleyen varsa vatana ihanet edip kaçarsa zaten vatandaşlık veriyorlar gidin orda yaşayın görün insan haklarını.
la bi gidin işinize
bm sen git bakman gereken ülkelere bak istailin yaptıklşarı ile ilgilen birazda yaptırımın varsa defalarca kınama yapacagına insan hakları israil yapınca yok fransa yapınca yok abd yapınca yok türkiyedemi geçerli senin kararın
Bunlara ne ya. bir kere Fransaya ohal bitsin diyen olmadi. Ne diceklerse hep bize diyorlar. Boş boş işler.
bu birleşmiş milleetler türkiyede darbe olurken, yıllardır pkk KATLİAM YAPARKEN TERÖR ÖRGÜTLERİ CİRİT ATARKEN SURİYEDE BİNLERCE MİLYONLARCA İNSAN ÖLÜRKEN ORTADA YOK TERÖRİSTLER DARBECİLER SIKINTIYA DÜŞTÜMÜ İNSAN HAKKI SKERLER ÖYLE HAKKI HUKUKU
BİZİ RAHAT BIRAKIN..WALLAHİ BİZ SİZ OLAMADAN DAHA MUTLU OLACAĞIZ
Bütün dünya birleşti ohal kalksın diyor neden diye düşünen varmı gerçekten insanlarımızı cok düşündüklerindenmi. Yoksa ülke kadrolarına yeni ajanlarını sokamadıkları içinmi
Ey birleşmiş leşler insanliğın yüz karası bizans oyunları yüz karası medeniyeti insanlığı sizden öğrenecek değliz kininizde boğlun icinizde patlasın
sizene avrupa birliği
sizene bizim iç siyasetimiz den
oldu başka bir arzunuz fransada iki bonba patladı üç kişi öldü diye ohal oldu ona sesiniz çıkmadı bizde yüzlerce insan öldü bonbalı eylem darbe ve bunları yapan nato haçlı yani siz adi herifler alayınıza maden suyu topunuz gelin
o çağrıyı fransaya yapsınlar önce
Eyy birleşmiş milletler, Akılı olun !!! Bir gece ansızın gelebiliriz.)
Birleşmiş Milletler gözlüğünü çıkarsın dünyayı öyle izlesin.Doğu gutada olanlar için hep seyirci.bunların amacı Türkiye'yi cokertmek ama yemezler
BM turkiyeye karismasin 7yildir suriyenin yaptiklarina ve turkiyenin 4 milyon multeciyi misafir ettigine baksin siyonistler fransadada ohal var oraya neden karismiyorsunuz kokunuz kurusun insalllah
şimdi BM yi de fetö yönetiyor derler
demekki doğru yoldayız devam !
sizene ohal sizimi gerdi ne yavşaksınız ya baktınız işler düzelmeye başladı heryerde sözümüz geçmeye başladı ne yapabiliriz diye uğraşın bakalım eski TÜRKİYE yok artık bazıları sevmesede böyle devam edecek
size ne bizim ohalden siz kendi işinize bakın.. (BM.)
istediğiniz yerden saldırın ne bu devlete ne bu millete hiçbirşey yapamazsınız niye fransaya ohal için birşey demediniz
SONUNA KADAR HAKLI.ZULÜM DAĞLARI AŞTI.SEMAYA ULAŞTI.HIRSIZLAR SERBEST,DÜRÜST İNSANLAR HAPİS.
BM dunde ABD nin Kudüs e elçilik taşıma kararını kinamisti da noldu. ABD yine bildiğini okudu. kısacası kim takar BM yi AB'yi ABD yi. yeter artık tek söz milletimizindir. bundan sonra milletimiz ne derse o olacak. bu ülke de feto de pkk da deas ta tüm terör örgütleri bir daha adım atamayana kadar ohal devam edecek. bu aziz millete akıl vermek kimsenin haddine değildir.
Yahu BM biraz sus ne güzel anti demokratik ülkeyi yönetiyoruz, demokraside neymiş, bahçeli ortağımız asla kabul etmiyor, illada tek adam diye tutturdu,üstelik kabıdan bacadan uzaklaştıramıyoruz.
@cemo3641 ANTİ DEMOKRAT ÜLKE OLSA SEN BU YORUMU YAZRKEN GTUN TUTUŞURDU YADA İLK FIRSATTA CAN DÜNDAR GİBİ HAK HKUKU DEMOKRASİ GÖRÜP İHANET EDİP KAÇRDINIZ, ALEVİLER ÇOK DEMOKRATİK SUNNİLER DAHA AZ DEMOKRAT YADA YOBAZ DEĞİL BU ÜLKEDE cemo ayrımcılıkdan şikeyet edenler en büyük ayrımcılığı siz yapıyorsunuz
ins biter ohal haksiz yere çıkarılanlar da acilen gorevlerine iaede edilir. en onemliside ohalle gelen mulakat vb torpile dayali memuriyetlik anlayisi sona erer
Afrinde plan tutmayınca alternatif planları devreye sokuyorlar. Bu kanaldan pkk’yı desteklemeye çalışıyorlar.
BİZİM İÇ İŞLERİMİZİN KARARLARINI KENDİ HÜKÜMETİMİZ KARAR VERİR BM Yİ İLGİLENDİRMEZ devasa insan hakları ihlallerine YOL AÇILDIĞI YAZILMIŞ BM DÖNÜP ETRAFINA BİR BAKSIN HANGİ ÜLKELER İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR MYANMAR SOMALİ SURİYE MISIR... BATILI AVRUPALI ÜLKELERİN SÖMÜRDÜĞÜ YERLERE BAKSINLAR BM NİN ARTIK İNANDIRICILIĞI VE GÜVENİRLİĞİ BİTMİŞTİR
Türkiyenin en tepesindeki insan adalet yok dedikten sonra bm tabii ki bunu der.
haklı bir yazı çoğu kişi sebebsiz yere içerde tutuluyor
alçak BM iki yüzlü haçlılar aynısını, herhalde 3 yıl oldu fransaya yaptılarmı acaba Suriye de her gün onlarca yüzlerce insan katlediliyor adam gibi bir şey yapıyormusunuz yaptınız mı hainler,tabii ülkemizdeki vatan hainleri onlara çalışan kuruluşlar özellikle bu sivil kuruluşlar kapandıkça oralardaki çalışan ister kendi adamları veya bizdeki kanı bozuklar alındıkça kuduruyorlar insan hakları ve işkence imiş utanmazlar işkenceyi sizin zihniyetleriniz yapar daha çok ürüsünüz
OHH NE GÜZEL DÜNYA AL DARBECİLERİ PKK LI TERÖRİSTLERİ SAKLA AVRUPADA BESLE MAAŞA BAĞLA BİZEDE AKIL VERİN YOK BÖYLE BİR DÜNTA EYY GAVUR BATI ÇOK ZALİMSİN ÇOK ADİSİN
Size ne bizim Ülkemizdeki Ohal'den. Fransa'ya İtalya'ya neden bu çağrıyı yapmadınız?
Her şey '' One munite '' ile başladı. İsrail dünyayı parmaklarında istediği gibi oynatıyor. Ve hiç kimse ses çıkarmıyor..
Birleşmiş illetler, Ne zamandır İçişlermize karışma hakkını kendinde buluyor. Suriye, mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Lübnan ve daha nice ülkeler var uyarilacak. İsrail in işgaline sustuğu sürece BM yi dinlemiyoruz. İşleri güçleri şeytan avukatlığı
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