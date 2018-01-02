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Bitlis'te harekete geçildi! Tam 279 mezar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 18:44 | Son Güncelleme 8 saat önce

Bitlis merkeze bağlı Yukarıölek köyünde, PKK'lı teröristlere ait olduğu iddia edilen 279 mezar, mahkeme kararıyla açıldı. 11 mezar boş çıkarken, diğer mezarlardan çıkan kemikler, yasal mevzuata uygun olarak muhafaza altına alınarak, kimliklerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bitlis Valiliği, merkeze bağlı Yukarıölek Köyü sınırları içerisinde bulunan PKK'lı tereröristlere ait olduğu belirtilen mezarların mahkeme kararıyla açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi Yukarıölek köyü mülki sınırları içerisinde BTÖ sempatizanlarınca Ağustos 2013 tarihinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 19 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine aykırı olarak mera kapsamında olup mezarlık olarak kullanılamayacak bir bölgede yaptırılan sözde Ölek Mezarlığı'na gömülen (279) adet BTÖ mensubunun mezarlarına Bitlis Sulh Ceza Hakimliğinin 04/12/2017 tarih ve 2017/4469 D. iş sayılı kararı ile Fethi Kabir işlemi yapılmıştır. Yapılan işlemde; yasadışı sembollerle süslenen (279) mezar açılmış, 268 mezardan çıkan kemikler Cumhuriyet Savcısı ve İmam nezaretinde Adli Tıp Uzmanı tarafından tek tek yasal mevzuata uygun muhafaza altına alınarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 11.12.2017 gün ve 2017/5596 sayılı soruşturma dosyası kapsamında cesetlerin kime ait olduğunun tespiti maksadıyla DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. 11 mezarın boş olduğu tespit edilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında da belirtildiği üzere Adlı Tıp Kurumu'nca yapılmakta olan incelemenin sona ermesine müteakip kimlik tespiti yapılan cenazelerin mevzuata uygun şekilde, 'mezarlık olarak tahsis edilmiş' yerlere defnedilmek üzere ailelerine tesliminin sağlanacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
köpeklere yedirin şu kürt teröristlerin kemiklerini diyecemde,dinimizde yok yeri
@xsailor112 öncelikle kürt demen kürtlerden yana yaranın olduğu aşikar.2. hususta ne milliyetçiler gördüm bu vatanı seviyorum diyipte bedelli askerlik yapan veya asker kaçağı olan çok şükür ben 18 ay askerliğimi yaptım bir daha olsa yine yaparım sence milliyetçi hangimiz ben (KÜRDÜM) bu arada yoksa sendemi bedellilerdensin yada asker kaçağımı ?
insani ve vicdani olarak bakın 279 mezar sırf meraya gömülmüş diye çıkartılır mı dinimizde yeri varımıdır yazıktır günahtır yeter artık bu kadar tahammülsüzlük bu gibi eylemler bu sorunu çözmeyeceği gibi daha da ayrıştırır
Dökün kanalizasyona.Teröriste mezara ne gerek var
@xsailor112 öncelikle kürt demen kürtlerden yana yaranın olduğu aşikar.2. hususta ne milliyetçiler gördüm bu vatanı seviyorum diyipte bedelli askerlik yapan veya asker kaçağı olan çok şükür ben 18 ay askerliğimi yaptım bir daha olsa yine yaparım sence milliyetçi hangimiz ben (KÜRDÜM) bu arada yoksa sendemi bedellilerdensin yada asker kaçağımı ?nikindende ne olduğun belli değil ya ingilizmi amerikalıların malımısın
Sonumız iran bu gidişle her kesimin tepkisini alıyor akp
Sizin arkanizi dayadigniz Amerika terörist dedigi Bin Ladin'i köpek baliklarina yem olarak atti. Benim askerime kursun sikan teröristin bu topraklarda yatacak yeri yoktur!
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