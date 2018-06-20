Bodrum'da silahlı saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Zakkum Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Ahmet Özbey'e (54) evinin önünde silahla ateş etti.
Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Özbey, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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