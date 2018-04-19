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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 00:56 | Son Güncelleme

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceylan Bayar idaresindeki 34 SZ 7922 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Şahnalar köyü mevkisinde önünde seyreden Mevlüt Öztürk yönetimindeki 06 ER 310 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobilde bulunanlardan Nusrettin İnanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı.

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Bolu trafik kazası

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