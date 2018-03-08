HABER

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Gizli ittifakta kimler yer alıyor?", "AK Parti-MHP ittifakı anketlere nasıl yansıdı?" sorularına cevap aradı. Yaşar, "Hayır Cephesi’ne baktığımız zaman 5 benzemez bir araya gelmiş veya getirilmişti. Kılıçdaroğlu’nun liderliğini yapacağı karşı cephe ilk turda mümkün olduğu kadar fazla aday çıkartacak.Abdullah Gül de bunlardan biri" ifadelerini kullandı

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Batuhan Yaşar'ın bugünkü köşesinde, muhalafet 'gizli ittifak' yapacak iddiasında bulundu. Yaşar, "AK Parti seçmeninin yüzde 95’i MHP ile ittifak yapılmasından memnun. MHP seçmeninin de yüzde 86’sı da AK Parti ile birlikte seçimlere girilmesini destekliyor." diye yazdı

Yaşar'ın "Muhalefetin 2019 stratejisi belli oldu" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Siyaset ısınıyor...
Saflar netleşiyor.
İttifaklar konuşuluyor.
Öncekilerden farklı bir siyasi atmosferle karşı karşıyayız.
Hâlâ bazıları idrak edemese de 2019’da 50+1 dönemi başlıyor.
Siyaseten her şey geriye döndürülemeyecek şekilde değişti.
İttifakla koalisyonu karıştıranlar da var...
‘Ne değişti ki?’ diyenler haber kanallarında boy gösteriyor.
Her zamanki gibi geçmişi özleyenler de var.
Yeni bir dönemin başladığını görmek, anlamak istemiyorlar.

SAADET PARTİSİ’NE YÜKLENEN ANLAM!

Saadet Partisi 2011’den beri yapılan yerel ve genel seçimlerde yüzde 0,7 ila 2,0 arasında oy alıyor.
En son genel seçimde 0,7 almış.
“Cumhur İttifakı’na girecek mi yoksa” tartışmaları yapıldı.
Girmeyeceği ta baştan belliydi gerçi.
Sonuçta Sayın Temel Karamollaoğlu beklenen ve bilinen ittifak şartlarını açıkladı.
Açıklamalarını defalarca okudum.
FETÖ jargonlarını kullanması dikkat çekici.
-Tek adam,
-Kuvvetler ayrılığı,
-Yolsuzluk ve israf...
Takılıp kalmış.
Tek adam derken 50+1’den, yani Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden bahsediyor...
Kuvvetler ayrılığı derken “kaldırıldı” da bizim mi haberimiz olmadı...
Yolsuzluk ve israf konusu daha önemli... Orada dilinin altında başka baklalar var.
Rahmetli Erbakan’ın partisi olduğu için sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ayrı bir hassasiyet gösteriyor.
Sabırla bir yere varmaya çalışıyor.
Hatırlayın Erbakan’ı anma töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu baş köşede görmüştük.
Tamam CHP gelsin katılsın. Biz Kemal Bey’in neden baş köşede oturduğunu da sorgulamıyoruz.
Ama ne alaka?
Daha da ilginci AK Parti’den kimsenin davet edilmiş olmamasıydı.
Rahmetli Erbakan’ın Saadet Partisi şu anki Saadet arasında uçurumlar var.

MUHALEFET ‘GİZLİ İTTİFAK’ YAPACAK

Hayır Cephesi’ne baktığımız zaman 5 benzemez bir araya gelmiş veya getirilmişti.
Hatta 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı olmuştu.
Ekmeleddin İhsanoğlu etrafında birleşen partileri hatırlayın.
2019 için de benzeri yaşanacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun liderliğini yapacağı karşı cephe ilk turda mümkün olduğu kadar fazla aday çıkartacak.
Abdullah Gül de bunlardan biri.
Saadet’in adayı olma ihtimali giderek güçleniyor.
CHP, Meral Akşener ve HDP aynı şekilde kendi adaylarını çıkartacak.
Sağ cenahı temsil eder gibi görünen birden fazla isim çıkartılacağı da konuşulanlar arasında.

HEDEF İKİNCİ TUR

“Hayır Cephesi’nin” bayraktarlığını CHP resmen üstlenmiş durumda.
“Seçim güvenliği” gibi komik gerekçe ile HDP ve Saadet’in kapısını çaldı.
Şu an seçim güvenliği gibi bir konumuz, gündemimiz veya problemimiz var mı?
-Yok...
Kardeşim niye korkuyorsun. Çık aslanlar gibi ben HDP ile birlikteyim de...
Diyemiyor çünkü.
Aynı 16 Nisan referandumunda olduğu gibi HDP ile gizli ittifak yapacak.
Meral Akşener’le aynı şekilde.
Kemal Bey bir canlı yayında neredeyse ‘3-5 kişi daha istifa etsin İYİ Parti’ye geçsin’ diyecek kadar ileri gitmişti.
Hangi siyasetçi “partisinin” kan kaybetmesini ister ki.
Anlaşılan FETÖ etkisini bir süre daha siyaset sahnesinde görmeye devam edeceğiz.
“Hayır Cephesi’nin” stratejisi de net.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bıraktırabilmek.

AFRİN BAŞARISI İLE STANDBY’A GEÇTİLER

Zeytin Dalı Harekâtı’ndaki başarı Hayır Cephesi’ni de derinden etkiledi.
Adaylığını açıklamaya hazırlananlar beklemeye geçti
Siper alanlar var
Susanlar
Ortalıktan kaybolanlar
Var da var

DESTEK YÜZDE 90’LARA YAKLAŞTI

Anketlere göre Afrin ve Zeytin Dalı Harekâtı’na kamuoyu desteği yüzde 90’lara yaklaşmış durumda.
Doğu ve Güneydoğu aynı şekilde
Doğu ve Güneydoğu’daki destek yüzde 80’i aşmış vaziyette...
Halk operasyonların Menbiç ve Fırat’ın doğusuna genişletilmesini istiyor.

PEKİ AK PARTİ-MHP İTTİFAKI ANKETLERE NASIL YANSIDI?

Anket demişken rakamlarla devam edelim...
AK Parti seçmeninin yüzde 95’i MHP ile ittifak yapılmasından memnun.
MHP seçmeninin de yüzde 86’sı da AK Parti ile birlikte seçimlere girilmesini destekliyor.
Yani “Cumhur İttifakı” tabandan da tam destek bulmuş durumda.
Siyaset hızlanacak, hareketlenecek.
Sahnede yaza doğru yeni isimler de göreceğiz"

Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdıÜnlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül anket batuhan yaşar erdoğan AK Parti - MHP ittifakı

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu

Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
he canım he. daha düne dek ittifaka girsin diye her şeyi yaptınız Şimdi sizi reddedince Saadet, Goya fetö argümanlarını kullanır oldu. her İhlas Haber Ajansı Heee.. sizsiniz. artık millet biliyor. ittifak a gelmeyince yok eşi İngilizmis yok yok bu. kadınn Müslüman olmuş. Ne diyelim ki size
CHP’yiHDP ile eşleştirme çabanız nafile olacak. boşuna algı yaratmayın. tek adam rejimi yoksa demokrasi mi bu oylanacak.
madem akp davetli değildi m.ali şahin neden katıldı erbakani anma programına ah siz gazeteci diye geçinen yandaşlar ne zaman işinizi doğru yapacaksınız
Türkiyede seçim güvenliği mi var ya. Bırak palavraları kardeşim. Son referandumda %51.41 oyun yüksek seçim kurulunun hileleri ile nasıl alındığını sen herkesten en iyi bilen insansın. El haya el vicdan kardeşim.
siz geçen gün iyi partinin %54 oy aldığı bir anketi yayınlamıştınız. yazık size taraflı olupta tarafsız haber yaptığını söyleyip insanları saf yerine koyan hainler
MHP seçmeninin yüzde 95' i AaakeePee ile yapılan ittifaktan memnun değil... Yanlış yazmışsınız galiba... Algı operasyonları başladı öyle mi? Yemezler Batuhan Yaşar... Sizin oralardan öyle gözüküyorsa hep öyle bakın, biz nasıl bakacağımızı sizden çok ama çok iyi biliyoruz...
Adı türkiye ihlas medya temsilcisi ama akp yandaş temsilcisi olsa daha iyi olurdu.Köşe yazısına bakıldığında en fanatik akp millletvekilinin bile bu kadar yanlı yazamayacağı ortada.Karşılarında ittifak yaparak kafası çalışmaya başlayan muhalafet partilerini görünce etekleri tutuşmaya başlamış.Gece uykuları geliyor ki anne ve babalarından daha fazla sevdikleri iktidarları için ne yapsak da etsek de nasıl bir katakulli yapsak da seçimleri rahat kazansak diye düşünüp duruyorlar.Sizler köşe yazarı olsanız ne olur olmasanız ne olur yani.
AKP ye oy vermiş olup D.BAHÇELİNİN 2 yıl öncesi AKP için sarfettiği sözler AKP tabanında TEPKİ GÖRÜYOR.B u nedenle bu ittifakı tasvip etmeyen AKP tabanında %25 den fazla bir kitler var. MHP v e DEVLET BAHÇELİnin 28 ŞUBAT zulmündeki 3 aktör iktidar ortağı olduğunu söyleyen bu tepki verenler bize D.BAHÇELİ nin başımızı açtırması,okullarımızdan attırmaları,işimizden ihraç edilmemizi unutmadık diyor. MHP tabanıda BAHÇELİ nin YOLSUZLUK-PKK ile AKP nin KİRLİ İTTTİFAKINI hele hele ÇÖZÜM SÜRECİNDE PKK ya operasyonları önlemesi nedeni ile %60-70 i İTTİFAKA OY YOK diyor. gerçek tablo bu.
Yav he he satılmış yandaş medya, ancak kendi avanelerinizin beynini yıkarsınız.. MHP seçmeni ittifaktan memnunmuşmuş göreceksiniz, 15 yıldır küfrettiklerine Bahçeli'nin kapıkulu olup yamanmasından hiçbir milliyetçi memnun değil öyle olsa iyi parti doğmazdı, hem o yüzden mi yırtınıyorsunuz saadet bbp filan.. Kendinizi milli geri kalan herkesi vatan haini ilan etmek için yırtınıyorsunuz sizin 3 kuruşluk algı operasyonlarınızı bu millet bir daha yemeyecek inşallah.. Bahçeliyle ikiniz %40'ı zor geçeceksiniz, inşallah sandıklarda ysk'da oyları çalmanızı engelleyebilirse muhalefet, göreceğiz...
AKP nin MHP ile ittifak yapması, Doğu ve G.Doğuda aldığı kürt kökenli vatandaşların oylarını kaybetmesi demektir. Ve bence bu oylar MHP nin getireceği %3-4 oydan fazladır. Yani AKP dimyata pirinçe giderken eldeki bulgurdan da olacaktır. Hele bir de inatla şeker fabrikalarını satarlarsa hem oy kaybedecek hem de ekonominin satmadan dönemez hale geldiğini ilan etmiş olacaktır. Boşuna mı kendisine sürekli laf çarpan SP nin bu kadar peşinde koşuyor?
Meral hiçbiri ile birleşmemeli,mühim olan başkanlık gerisi teferruat.Şu an başta olan zındık bile kendisine söven cıfıt ile beraber nıye t.ç içinmi,Hayır başkan secileyim diye,koyunlar uyanın..
ELİNİZDE MUALEFETE KARŞI YAPACAK HAMLENİZ KALMADI EKONOMİYİ BİTİRDİNİZ ADALET YERLERDE SÜRÜNÜYOR YOLSUZLUK ALBIŞ BAŞINI GÜTMİŞ AKPYE PARALI UŞAKLARI HARİCİ KİMSE GÜVENMİYOR SİZDE TEK ÇARENİZ CHP HDP İLE İTTİFAK YAPSADA İŞTE ELİMİZE BİR KOZ GEÇSE BİZ AFRİNDE PKK İLE SAVAŞIYORUZ MUALEFET PKK SÖZCÜLERİYLE İTTİFAK YAPIYOR DİYE BİLMEK İÇİN BİR YERLERİNİZİ YIRTIYORSUNUZ PEKİ BU HDP MADEMKİ PKK SÖZCÜSÜ İSE NEDEN HALA MECLİSTE NEDEN O PARTİYİ KAPATMIYORSUNUZ GEÇİN BU İŞLERİ BU SEFER GERÇEKTEN SANDIKTAKİ BÜTÜN OYLARI DAHİ ÇALSANIZ YENİLDİNİZ BİTTİNİZ
Şu Abdullah Gülü Chp ile yapıştırmayın lütfen.
ilk önce allah her şeyin hayırlısı neyse onu müslüman türk ulusunun başına gelmesini yar ve yardımcımız olmasını ve ilk önce müslüman türk ulusunun bekaasının güçlü sağlam kılmasını bu güçü elde edeçek kişiyi başımıza gelmesini temenni ederim. allah insanlarımıza akıl ihsan eylesin birlik beraberliğimizi daha sıkı sağlamlaştırmayı nasıp eylesin. türkiyemizin şuan geçmiş olduğu sınavın geleceğimizin teminatıdır,bu sınavıda başarıyla gecersek dünyaya yeniden hüküm süreceğimizin ilk işaretidir. her daim müslüman türk ulusunun bekaasını ön planda tutmak müslüman türk ulusunun aslı görevlerinden.
Diğer Haberler
Kapalı pazar esnafı bilgilendirildi

Kapalı pazar esnafı bilgilendirildi

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara karanfil dağıttı

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara karanfil dağıttı

Başkan Ay’dan 8 Martta en anlamlı hediye

Başkan Ay’dan 8 Martta en anlamlı hediye

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Berat’ta TİKA’nın Restorasyon Projelerini İnceledi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Berat’ta TİKA’nın Restorasyon Projelerini İnceledi

Başkan Kocaoğlu’ndan en güzel “günaydın”

Başkan Kocaoğlu’ndan en güzel “günaydın”

AK Parti Odunpazarı Kadın Kollarından Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Odunpazarı Kadın Kollarından Kadınlar Günü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.