Batuhan Yaşar'ın bugünkü köşesinde, muhalafet 'gizli ittifak' yapacak iddiasında bulundu. Yaşar, "AK Parti seçmeninin yüzde 95’i MHP ile ittifak yapılmasından memnun. MHP seçmeninin de yüzde 86’sı da AK Parti ile birlikte seçimlere girilmesini destekliyor." diye yazdı

Yaşar'ın "Muhalefetin 2019 stratejisi belli oldu" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Siyaset ısınıyor...

Saflar netleşiyor.

İttifaklar konuşuluyor.

Öncekilerden farklı bir siyasi atmosferle karşı karşıyayız.

Hâlâ bazıları idrak edemese de 2019’da 50+1 dönemi başlıyor.

Siyaseten her şey geriye döndürülemeyecek şekilde değişti.

İttifakla koalisyonu karıştıranlar da var...

‘Ne değişti ki?’ diyenler haber kanallarında boy gösteriyor.

Her zamanki gibi geçmişi özleyenler de var.

Yeni bir dönemin başladığını görmek, anlamak istemiyorlar.

SAADET PARTİSİ’NE YÜKLENEN ANLAM!

Saadet Partisi 2011’den beri yapılan yerel ve genel seçimlerde yüzde 0,7 ila 2,0 arasında oy alıyor.

En son genel seçimde 0,7 almış.

“Cumhur İttifakı’na girecek mi yoksa” tartışmaları yapıldı.

Girmeyeceği ta baştan belliydi gerçi.

Sonuçta Sayın Temel Karamollaoğlu beklenen ve bilinen ittifak şartlarını açıkladı.

Açıklamalarını defalarca okudum.

FETÖ jargonlarını kullanması dikkat çekici.

-Tek adam,

-Kuvvetler ayrılığı,

-Yolsuzluk ve israf...

Takılıp kalmış.

Tek adam derken 50+1’den, yani Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden bahsediyor...

Kuvvetler ayrılığı derken “kaldırıldı” da bizim mi haberimiz olmadı...

Yolsuzluk ve israf konusu daha önemli... Orada dilinin altında başka baklalar var.

Rahmetli Erbakan’ın partisi olduğu için sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ayrı bir hassasiyet gösteriyor.

Sabırla bir yere varmaya çalışıyor.

Hatırlayın Erbakan’ı anma töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu baş köşede görmüştük.

Tamam CHP gelsin katılsın. Biz Kemal Bey’in neden baş köşede oturduğunu da sorgulamıyoruz.

Ama ne alaka?

Daha da ilginci AK Parti’den kimsenin davet edilmiş olmamasıydı.

Rahmetli Erbakan’ın Saadet Partisi şu anki Saadet arasında uçurumlar var.