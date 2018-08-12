Botan Çayı'nda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan iki kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Botan Çayı'na giren iki kişi, yüzerek suyun karşı tarafına geçti. Havanın kararması üzerine suya girmekten çekinen iki kişinin mahsur kaldığını gören AFAD motorize ekipleri durumu merkeze bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, botla ulaştıkları iki kişiyi karşı kıyıya geçirdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, motorize ekiplerin denetim sırasında iki vatandaşın çayın karşı kıyısında mahsur kaldığını fark ettiğini söyledi.
Ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildiğini aktaran Akkoyun, mahsur kalan iki kişiye botla ulaştıklarını belirterek, vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.
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