Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu ve son dakika haberler mynet.com'da.

İSTANBUL HAVA DURUMU



HAVA DURUMU RAPORU - 5 GÜNLÜK



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.