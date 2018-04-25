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Burdur'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Burdur'un Buçak ilçesi Çobanpınar köyünde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şüpheliler D.A, Ş.S ve M.G.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanında akü, yaklaşık 1 kilogram el yapımı patlayıcı madde, manivela demiri, balyoz, çekiç, 15 metre uzunluğunda kablo, demir şiş ve ahşap çubuk bulundu.

Patlayıcı madde, savcılığın talimatı ile olay yerinde imha edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Bucak Burdur kaçak kazı operasyonu

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