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Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi'ndeki tarlasını süren Turgut Emir'in (36) kullandığı 16 H 7674 plakalı traktör, şarampole devrildi.

Kazada, traktörün altına kalan evli ve 2 çocuk babası Emir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
tarla traktör

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