Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi'ndeki tarlasını süren Turgut Emir'in (36) kullandığı 16 H 7674 plakalı traktör, şarampole devrildi.
Kazada, traktörün altına kalan evli ve 2 çocuk babası Emir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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