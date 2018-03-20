Cakarta Büyükelçisi Gürbüz'den Medan kentine ziyaret

CAKARTA (AA) - Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, Medan kentine yaptığı ziyarette iki ülke arasında altyapı ve ekonomi yatırım konularını görüştü.

Gürbüz, Medan'da Kuzey Sumatra Valisi Dr Ir HT Erry Nuradi ile bir araya geldiği görüşmede, Türkiye'nin ihracat, ithalat, altyapı inşa, turizm, eğitim ve enerji gibi birçok alanda Endonezya ile ortak çalışmak istediğini belirtti.

Büyükelçi Gürbüz ayrıca, Medan ve Mersin kentleri arasındaki kardeş şehir programı aracılığıyla ilişkileri daha da artırmak istediklerini ve liman bağlamında iki bölgenin birbirine benzer olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin altyapı alanında güçlü şirketleri olduğu vurgulanan görüşmede ayrıca jeotermal enerji alanında iş birliklerinin artırılmasının önemine değinildi.

Nuradi ise Türkiye'nin bölgeye olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, tatil bölgesi olarak gelişmesi teşvik edilen Toba Gölü'nün özellikle altyapının geliştirilmesi ihtiyacında Türkiye'nin yardım etmesini umduklarını kaydetti.