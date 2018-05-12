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Camiler zamana ve mekana uyumlu olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" kapsamında, Kayseri'de düzenlenecek çalıştayda, cami projelerinde ve yapımında uyulacak asgari standartlar belirlenecek - Proje ile camilerin, kendi enerjisini üretebilen, yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşüm olarak çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, kimlikli şehirler projesine hizmet eden, şehrin dokusuna uygun, ibadet mekanları olması amaçlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürüttülen "Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" kapsamında Kayseri'de çalıştay yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 13-15 Mayıs'ta, Başkanlığın Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde çalıştay düzenleneceği bildirildi.

Camilerin, toplumun her kesimine hitap edebilen sosyal ve kültürel ihtiyaçları da karşılayabilecek eserler haline gelmesi için, kurumların ortak katkısıyla oluşturulan komisyonlarca, cami projelerinde ve yapımında uyulacak asgari standartların belirleneceği vurgulanan açıklamada, bu kriterlerin, bağlayıcı hale gelmesini sağlayacak mevzuat düzenlemeleri için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

Açılış toplantısının ardından, akademisyenler, geleneksel sanatlar alanında yetkin kişiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il ve ilçe müftüleri, resmi kurumlar ve özel sektör mimar ve mühendisleri, belediye temsilcileriyle alanında uzman kişilerin katılacağı toplantıda, 4 ayrı oturumda, camilerle ilgili uygulama sorunlarının etraflıca ele alınarak, bu sorunlara çözüm önerileri getirileceği vurgulandı.

"Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" ile camilerin, kendi enerjisini üretebilen, yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşüm olarak çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, kimlikli şehirler projesine hizmet eden, şehrin dokusuna uygun, ibadet mekanları olması amaçlandığı ifade edildi.

- Camiler hayatın merkezinde olacak

Cami ve mescitlerin, toplumun her kesimine hitap edecek niteliklerde, İslam medeniyetinin dokusuna sahip, sosyal ve kültürel alanları içinde barındıracak şekilde, engelliler, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların kolayca erişimine uygun olarak planlanacağı belirtilen açıklamada, cami ve mescitlerin, bulundukları yer ve hitap ettikleri nüfusun ihtiyacına göre farklı fonksiyonlara sahip olacağı da kaydedildi.

Cami ve mescitlerin, deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlere karşı yeterli, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tasarlanacağı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Caminin bulunduğu coğrafyanın iklimsel özelliklerine göre bitkisel peyzaj düzenlemeleri yapılacak, camiler çevresi ile beraber yaşayan ve yaşanılabilir mekanlar haline gelecek. Cami yapılacak alanda, ihtiyaca göre 4-6 yaş Kur'an kursu, aile ve dini rehberlik bürosu, kitabevi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, seminer salonu, çok amaçlı salon, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, revir, çayevi, konferans salonu, aşevi, cenaze alanı, taziye evi, gasilhane gibi alanlar bulunacak.
Kadınların, camilerde ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri ve camilerin manevi atmosferinden yararlanabilmeleri için, kadın cemaat yerleri her açıdan elverişli hale getirilecek.

Kadın cemaat mahfilleri İslam medeniyetinin nezahet ve zarafeti ile estetiği buluşturacak şekilde tasarlanacak. Her camide kadınlar için yeterli sayıda abdesthane ve çocuk bakım mekanları bulunacak. Mahfil korkulukları çocuklar için emniyetli olacak şekilde tasarlanacak.
Halısından, minaresine, kubbesinden, taç kapılara, kemerlerden, minber, mihrap ve kürsü gibi caminin mimari öğeleri ve yapı elemanlarına yönelik standartlar getirilecek."

- Aydınlatma, akustik ve iklimlendirme

Cami aydınlatmasının, mekan içindeki hat ve tezyinatın dikkate alınarak yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Işık tonu, mekanın ruhuna uygun olarak seçilecek. Camilerin mimari ve elektro akustik düzenlenmeleri, uzmanların danışmanlığında projelendirilecek. Caminin kapasitesine göre ısıtma ve havalandırma sistemleri tercih edilecek.
Standartlar yasal düzenlemelerle bağlayıcı hale gelecek." bilgisi verildi.

Bu yılın sonuna kadar yapılacak çalışmalarla cami planlama ve tasarımı konusunda mevzuat ve rehber kitap çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nihai olarak yapılacak mevzuat düzenlemeleri ve hazırlanacak rehberle camiler, bir ibadet mekanı olmakla birlikte, hayatın merkezi haline gelecek ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel yapılar olması sağlanacak. Ayrıca yapı denetimle ilgili hususlardaki düzenlemelerle depreme dayanıklı güvenli yapılar oluşturularak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmış olacak. Böylece camiler, günümüz koşullarına uygun projelerin tasarlanarak hayata geçirildiği, kendi enerjisini üretebilen, yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşümde çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, kimlikli şehirler projesine hizmet eden, şehrin dokusuna uygun, ibadet mekanları olacak. Geleneksel sanatların yaşatılmasına imkan tanıyan, ayrıca estetik kaygıları da dikkate alan camiler tasarlanacak."

Kayseri'de yapılacak çalıştayın açılış programına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve çok alanında uzman kişilerin katılmasının beklendiği belirtildi.

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"Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" Çalıştay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyanet işleri başkanlığı Gazi Üniversitesi

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