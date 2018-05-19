Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Beyaz TV'de Dinamit programında Gülen'in Haçlılara güzellemeler yaptığı video gösterildi. Gülen'in sözlerinin ekranlara gelmesinin ardından program konuklarından MHP Milletvekili adayı Cemal Enginyurt sinirlerine hakim olamadı.

Gülen hakkında sert sözler sarf eden Enginyurt "Haçlılar ittifakı sizin karınıza kızınıza musallat olmaz diyor. Lan sümüklü, lan puşt Suriye'de camide tecavüzü, Irak'ta camide tecavüzü, Libya'da Kaddafi'ye hainliği yapan Haçlı değil mi? Osmanlı'nın son döneminde Türkiye'deki kadınlara en ağır tecavüzü yaşatan Haçlı değil mi? Ama bu sümüklünün kadın diye bir derdi yok. Hayatında hiç öyle bir sıkıntı yaşamamış, muhtemeldir hayatında farklı ilişkiler var." diye konuştu.

FETULLAH GÜLEN NE DEMİŞTİ?



Gülen, 20 Ağustos'ta yayınlanan sohbetinde "Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar"diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: