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Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

MHP'nin milletvekili aday listesinde yer alan Cemal Enginyurt, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Haçlıları öven sözlerine sert tepki göstererek, "Lan sümüklü, lan puşt Suriye'de camide tecavüzü, Irak'ta camide tecavüzü, Libya'da Kaddafi'ye hainliği yapan Haçlı değil mi?" dedi.

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Beyaz TV'de Dinamit programında Gülen'in Haçlılara güzellemeler yaptığı video gösterildi. Gülen'in sözlerinin ekranlara gelmesinin ardından program konuklarından MHP Milletvekili adayı Cemal Enginyurt sinirlerine hakim olamadı.

Gülen hakkında sert sözler sarf eden Enginyurt "Haçlılar ittifakı sizin karınıza kızınıza musallat olmaz diyor. Lan sümüklü, lan puşt Suriye'de camide tecavüzü, Irak'ta camide tecavüzü, Libya'da Kaddafi'ye hainliği yapan Haçlı değil mi? Osmanlı'nın son döneminde Türkiye'deki kadınlara en ağır tecavüzü yaşatan Haçlı değil mi? Ama bu sümüklünün kadın diye bir derdi yok. Hayatında hiç öyle bir sıkıntı yaşamamış, muhtemeldir hayatında farklı ilişkiler var." diye konuştu.

FETULLAH GÜLEN NE DEMİŞTİ?

Gülen, 20 Ağustos'ta yayınlanan sohbetinde "Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar"diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"En tehlikeli şey, şeytanın kafiri kafir tapması değildir, münafıkı Müslüman göstermesidir. En tehlikeli şey odur. Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizinle onlar arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Fakat münafık meseleyi öyle bir karıştırır ki, Müslümanlıkla kafirlik bir harcın parçaları gibi, farklı kimyevi şeylerin bir araya gelmesi gibi, o güzellik, o beriki çirkinlik ile bir araya gelince kömür, elmas birbirine karışır. Siz anlayın artık meselenin ne olduğunu."


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Anahtar Kelimeler:
MHP cemal enginyurt FETÖ Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bugün Fetullah'a en çok küfredenler geçmişte en çok yalayanlardı.
sizler bizden daha iyi tanıyorsunuz fetö yü ... ne diyelim
Akpye yıllarca oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz... Arşive baktım cemal denen mafyanın fetoya övgüleri yine bayaz tv de mafya cemal şunu unutmuş FETO da PAPA ile el ele ortağı RTE PAPA ile saraylar açıp ailecek fotoğraf karelerinde yer alıyor beyaza tv sahibi melih fetodan gitti parselci i.melik mafya cemal şunu unutmuş BOP eş başkanı kim?...
Akpye yıllarca oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz... Arşive baktım cemal denen mafyanın fetoya övgüleri yine bayaz tv de mafya cemal şunu unutmuş FETO da PAPA ile el ele ortağı RTE PAPA ile saraylar açıp ailecek fotoğraf karelerinde yer alıyor beyaza tv sahibi melih fetodan gitti parselci i.melik mafya cemal şunu unutmuş BOP eş başkanı kim??
Fetö ile bahçelinin ortak yanı nedir soruyorum? ikisinin de kadın diye bir derdi yok.
Mafya cemal arşivde yine fetocu i.meligin kanalında fetoyu ovuyon ırakda ABD askerlerine dua edenler libyaya elbetde NATO müdahale edecek diyen miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan zat kimdir??? TAMAM AKŞENER de karar kıldım
Mafya cemal arşivde yine fetocu i.meligin kanalında fetoyu ovuyon ırakda ABD askerlerine dua edenler libyaya elbetde NATO müdahale edecek diyen miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan zat kimdir??? TAMAM AKŞENER de karar kıldım...
FETULLAH KONUSUNDA HAKLISINIZ FAKAT SURİYEDE IRAKTA LİBYA DA YAPILAN HAÇLILARIN HAİNLİKLERİNE DESTEK OLANDA SİZ DEĞİLMİYDİNİZ DİYE SORARLAR ADAMA
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