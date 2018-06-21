Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Cemil Bayık’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında yakalandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa mitinginde kullandığı, 'Toplantı halindeki lider takımını hallettik' ifadesiyle de bu yönde bir gelişmeyi ima etmiş olabileceği öne sürülüyor.

'CEMİL BAYIK YAKALANDI'



Yeni Akit’ten Osman Yiğit'in haberine göre, örgütün lider kadrosu İran’la da koordine halinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süredir kıskaç altında tutuluyordu. Her an ele geçirilmeleri beklenen teröristlerin gerçekleştirilen hava operasyonlarının ardından, sahadaki timlerin başarılı bir operasyona imza atarak Cemil Bayık ve yanındaki bazı örgüt mensuplarını yakaladığı iddia edildi.

ABDULLAH ÖCALAN'DAN SONRA EN ÖNEMLİ DARBE



Haberde 2013 yılından itibaren örgütün 1 numarası olarak faaliyet gösteren Bayık’ın sağlık durumu ve operasyonun detaylarına ilişkin ayrıntılara ulaşılamadığı, resmi açıklamanın önümüzdeki gün veya saatlerde yapılması beklendiği ifade edildi.