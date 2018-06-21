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Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Cemil Bayık’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında ele geçirildiği iddia edildi.

Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Cemil Bayık’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında yakalandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa mitinginde kullandığı, 'Toplantı halindeki lider takımını hallettik' ifadesiyle de bu yönde bir gelişmeyi ima etmiş olabileceği öne sürülüyor.

'CEMİL BAYIK YAKALANDI'

Yeni Akit’ten Osman Yiğit'in haberine göre, örgütün lider kadrosu İran’la da koordine halinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süredir kıskaç altında tutuluyordu. Her an ele geçirilmeleri beklenen teröristlerin gerçekleştirilen hava operasyonlarının ardından, sahadaki timlerin başarılı bir operasyona imza atarak Cemil Bayık ve yanındaki bazı örgüt mensuplarını yakaladığı iddia edildi.

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Haberde 2013 yılından itibaren örgütün 1 numarası olarak faaliyet gösteren Bayık’ın sağlık durumu ve operasyonun detaylarına ilişkin ayrıntılara ulaşılamadığı, resmi açıklamanın önümüzdeki gün veya saatlerde yapılması beklendiği ifade edildi.

BENZER İDDİAYI AYDINLIK YAZARI BALLI DA KÖŞESİNE TAŞIDI

Söz konusu iddia Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı tarafından da öne sürüldü. Ballı, bugünkü 'İmralı'ya 2 yeni 'konuk' geliyor' başlıklı yazısında istihbarat kulislerinin önemli bir “iddia” ile çalkalandığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Konu ciddi.
Türkiye’nin terörle mücadelesini...
Hatta seçim sonuçlarını etkileyecek bir
durum var.
Bize gelen...
Ve de bizim ulaştığımız perde arkası bilgilere göre...
PKK’nın üst düzey iki yöneticisi Türkiye’nin elinde."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Haber doğruysa. İçini ferah tutsun nasılsa ziyaretine gidecek cumhurbaşkanı adaylarımız bile var... sanırım demakrasi de çağ atladık..
Gündemi Sarsmanın Manası , Seçime Prim ; Yakalamak Devletin işi ; Ben mi Yakalayayım.....
güzel haber tebrikler. ama bunun haberini bir ay önce iyi partiden bir yönetici verdi. videosu var
Vay be seçime son 2 hafta kala yap büyük operasyonu . Yapılsın karşı değilim ama son 4 yılda şehit olan askerler yok yere şehit olmuş ona üzülüyorum.
bahoz Erdal da öldürülmüştü adam kendi taziyesine gitti.birakin insanlarla dalga geçmeyi kedi bile seçim yatırımı olduğunu biliyor kandile girecek önceden uyarıyor çıkın orda gelecez:)
yakalandı ise kılıçdaroğlu karamolla akşener çok üzülür
yakalanmış ise Hdp liler ağlar, Chp liler ise üzülür.
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