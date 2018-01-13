HABER

CHP Kongresinde kavga! Salon bir anda karıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:43 | Son Güncelleme 45 dakika önce

CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ile bir grup arasında gerginlik yaşandı.

Muharrem Aktaş, kongrede söz alarak konuşmaya başladı. Aktaş'ın Sarıyer ilçesinde yapılan mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğunu iddia etmesi üzeri, Sarıyer ilçe teşkilatı üyesi bir grup slogan atarak tepki gösterdi.

PANKART AÇAN GRUP AKTAŞ'I YUHALADI

Grup, “Hak, hukuk, adalet" şeklinde slogan attı. “Hak, hukuk, adalet nerede" yazılı bir pankart da açan grup, Aktaş'ı yuhaladı. Bunun üzerine divan kurulu salonda bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.

Ardından divan kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkının olmadığını belirterek, Aktaş'ın konuşmasını bitirmesini istedi. Divan kurulunun bu sözleri salondan yoğun alkış aldı. Muharrem Aktaş ise delege sıfatıyla konuşma hakkının olduğunu belirterek, konuşmasını sürdürmek istedi. Salondan yeniden tepki gelmesi üzerine Aktaş, “İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur" diyerek kürsüden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti-MHP ittifakına yorum
CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu'ndan çok sert hakim açıklaması
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongre CHP istanbul

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Okuyucu Yorumları 8 yorum
adamlarına sahip olamayan ülkeye nasıl sahip çıkacak. pardon adamları dedimde, onlar adam değiller. çünkü adamsın diyenlere sözünü geri al diyorlardı. bende adam lafını geri alıyorum.
Anlamadığım bir şey var chp tabaninda çok kapasiteli, aydın insanlar varken parti örgütleri neden hep vasat, koltuk sevdalısı, kapasitesi olmayan insanlardan oluşuyor anlıyamıyorum.
klasik chp kongresi
neyi paylaşamıyorsunuz.Verin bunlara heykel malzemesi sorun çözülsün.
Doğan medya chp kavgalarının peşine düşmüş görünen o.
yiyin birbirinizi ki akp ikdidara devam etsin bahçeli nasılsa herşeyeyiyle akp liderine itaat edeceğine söz vermiş sizlerde farklı bir yöntemle akp lideri erdoğanın devam etmesini istiyorsunuzki kendi içinizde kavga ediyorsunuz.şimdi bu kavga nız istanbul belediye başkanlığı seçimlerine eksi yazar hani alacağız diyorsunuzya chp ye oy veren birisi olarak istanbul gitti genel seçimler gitti. 2019 seçimleri oy vermeyecekte olsam akp ye şimdiden tebrik ederim.sakın demokrasi demeyin bu demokrasi değil içinizdeki provakatörlerin oyununa gelip bir birinizi yiyerek halkın bu chp mi yönetecek diyor.
BUNLARIN ALAYINA YUH DİYORUM O KADAR ÇOK ÜLKE MESELELERİ VARKEN BİRBİRLERİYLE KAVGA ETMEYİ YEĞLİYORLAR NEYİN KAVGASINI YAPIYORLAR KOLTUK KAVGASIMI ÜLKENİN SORUNLARI KAVGASIMI HAKMI KALMIŞ HUKUKMU KALMIŞ NEYİN KAFASI BU YETER ARTIK İNSAN OLMAYI ÖĞRENİNDE DÜZGÜN BİR KONGRE YAPIN BUNE YAHU GAVGASIZ BİR ORTAMDA UZLAŞAMIYORMUSUNUZ VATANDAŞIN HAKLARINI NASIL SAVUNACAKSINIZ KENDİNİZ KAVGA EDERKEN VATANDAŞA NE ANLATACAKSIZIN PES ARTIK Bİ AKLI BAŞINDA İNSAN GİBİ DAVRANINDA ÖRNEK OLUN YAHU
Chp kongre sinde sıradan bir gün, ama olsun 2019 da en az %85 oy oranı var
Diğer Haberler
Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Adana'da canlı bomba paniği! Polis alarma geçti

Adana'da canlı bomba paniği! Polis alarma geçti

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.