HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden kurdukları Çiftlik Bank isimli saadet zinciri yöntemiyle binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın tahliye olduktan sonra ortadan kayboldu.

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Ulaştığımız Sıla Aydın’ın avukatı Abdullah Yörük, Sıla Aydın’ın uzunca bir süre ortalıklarda görünmeyi düşünmediğini ve kimsenin bilmediği bir yerde can güvenliği nedeniyle saklandığını söyledi. Bazı kişilerin Sıla Aydın’a sözlü tehditlerle saldırdıklarının altını çizen avukat Yörük, “Çok yıprandı. Çiftlik Bank ile ilgili gündeme gelmesiyle tepkileri daha çok üzerine çektiğini düşünüyor. İnsanlar bir muhatap bulamadıkları için de Sıla Aydın’ı muhatap olarak hedef gösteriyor. Oysa ki Sıla Aydın’ın şirketle hiçbir bağı yok. Güvenlik nedeniyle bilinmeyen bir yerde saklanıyor” diye konuştu.

TOSUNCUK HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Vatan'da yer alan habere göre; Mehmet Aydın’dan ayrıldığını söyleyen Sıla Aydın savcılığı verdiği ifadesinde, “Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçum yok. Eşim Bursa’da çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.Beni son 24 Şubat’ta aradı. Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı” demişti.

SILA AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Soysal'ı boşadı. Mehmet Aydın'ın firar ettiğini ortaya çıkması ile birlikte konuşmaya başlayan eski karısı Sıla Soysal ocak 208'de ayrıldıklarını açıkladı. 20 yaşında olan Sıla Soysal facebook hesabında kendisini bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak gösteriyor.

OCAK 2018'DE BOŞANMA DAVASI

Benim evliliğim bitme noktasındaydı. Ocak 2018 itibarıyle boşanma davasının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şu an agabeyi (Fatih Aydın) ile birlikte Uruguay'a oradan da Dubai'ye kaçtıklarını biliyorum. Mehmet Aydın ile birlikte olsaydım onunla kaçardım.


PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşiSon dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi
Şair Nazım Hikmet  vefatının 55. yılında anıldıŞair Nazım Hikmet  vefatının 55. yılında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sıla Aydın sıla aydın kimdir Çiftlik Bank Mehmet Aydın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Son dakika! Şemdinli'de polis kalekoluna taciz ateşi

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı

FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti

Tosun skandalı büyüyor!

Tosun skandalı büyüyor!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.