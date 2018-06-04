Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Ulaştığımız Sıla Aydın’ın avukatı Abdullah Yörük, Sıla Aydın’ın uzunca bir süre ortalıklarda görünmeyi düşünmediğini ve kimsenin bilmediği bir yerde can güvenliği nedeniyle saklandığını söyledi. Bazı kişilerin Sıla Aydın’a sözlü tehditlerle saldırdıklarının altını çizen avukat Yörük, “Çok yıprandı. Çiftlik Bank ile ilgili gündeme gelmesiyle tepkileri daha çok üzerine çektiğini düşünüyor. İnsanlar bir muhatap bulamadıkları için de Sıla Aydın’ı muhatap olarak hedef gösteriyor. Oysa ki Sıla Aydın’ın şirketle hiçbir bağı yok. Güvenlik nedeniyle bilinmeyen bir yerde saklanıyor” diye konuştu.
TOSUNCUK HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Vatan'da yer alan habere göre; Mehmet Aydın’dan ayrıldığını söyleyen Sıla Aydın savcılığı verdiği ifadesinde, “Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçum yok. Eşim Bursa’da çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.Beni son 24 Şubat’ta aradı. Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı” demişti.
SILA AYDIN KİMDİR?
Mehmet Aydın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Soysal'ı boşadı. Mehmet Aydın'ın firar ettiğini ortaya çıkması ile birlikte konuşmaya başlayan eski karısı Sıla Soysal ocak 208'de ayrıldıklarını açıkladı. 20 yaşında olan Sıla Soysal facebook hesabında kendisini bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak gösteriyor.
OCAK 2018'DE BOŞANMA DAVASI
Benim evliliğim bitme noktasındaydı. Ocak 2018 itibarıyle boşanma davasının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şu an agabeyi (Fatih Aydın) ile birlikte Uruguay'a oradan da Dubai'ye kaçtıklarını biliyorum. Mehmet Aydın ile birlikte olsaydım onunla kaçardım.
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