Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

SUAT FEHMİ EMUR TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan şüphelilerden Suat Fehmi Emur, savcılığa teslim oldu.

Şüpheli Emur, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Çiftlik Bank'ta danışmanlık yaptığı ve sistemin beyin takımında yer aldığı değerlendirilen şüpheli Emur'un kendisine ait bir inşaat şirketindeki 398 bin lirasına da savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

MEHMET AYDIN'IN KAYINPEDERİ DE ARANIYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik soruşturma kapsamında 38 şüphelinin yer aldığı, bu şüphelilerden 8'inin ise tutuklu bulunduğu öğrenildi.