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Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:14 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'tan sonra yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıktı. İddiaya göre; bazı şirketler üye yaptıkları abonelerin internetteki tıklamaları üzerinden para vermeyi vaat ediyor

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank skandalı, benzer yapılanmaları gün yüzüne çıkardı.

Milliyet'in haberine göre; Çiftlik Bank’a alternatif olarak kurulan oyunlarda farklı bir dolandırıcılık sistemi ortaya çıktı. Bu sistemde, hediye edilen bilgisayarlara merkezden erişiliyor ve çeşitli sitelere otomatik olarak ‘tıklama’ yapan kullanıcılara günlük 5 dolar verileceği söyleniyor. Asıl kazanan ise sistemi kuran oluyor. Bir başka yöntem ise Bitcoin kazanma vaadiyle internet kullanıcılarını cinsel içerikli oyunlara yönlendiriyor. Sitelerdeki linklere tıklandığında, kullanıcılar cinsel içerikli oyunlarla karşılaşıyor.

YÖNTEM BÖYKE İŞLİYOR

Bu oyun sisteminde, yurtdışında popülerliğini koruyan ve Bitcoin kazandıran ‘Eros’ sitesi örnek alınmış. 12 bin müşteriye sahip olduğu öne sürülen bir başka şirket, üye yaptığı abonelerin internetteki tıklamaları üzerinden para vermeyi vaat ediyor. Çeşitli sitelere ‘tıklama’ yapan kullanıcılar günde 5 dolar kazanıyor! Bu sistemde şirket ile kullanıcılar arasındaki tek evrak, şirket tarafından hediye olarak gönderilen bilgisayarların faturası. Sistemde ödenen paralar, yasal işlem yapılmadığından ispat edilemiyor. Bir mağdurun Başbakanlık İletişim Merkezi’ne yaptığı başvuru sonucu, sistemde yasaklanan piramit satış yönteminin kullanıldığı tespit edildi. SEO adlı sistem çalıştırılınca bir çok siteyi ziyaret ediyor ve tıklanma sayısını artırarak arama sayfasında ilk sıralara yükselmesi sağlanıyor.

LİNKİ PAYLAŞINCA VİRÜS YAYILIYOR

Yazılım uzmanı Vedat Elçigil, saadet zinciri kuranların ve hackerların, bilgisayarlara gönderdikleri linkle kullanıcıları tuzağa düşürdüklerini belirtti: “Linkten gelen virüs bilgisayar açık olduğu müddetçe işlem yapıyor. Linkin paylaşımıyla virüs yayılıyor. Bir cihazdaki virüs aracılığıyla günlük 1 dolar kazanan hackerlar büyük bir işlem piyasasına sahip. Başta sisteme giren üyeler paralarını alır, sonra üye gelmez ve kullanıcılar paralarını alamayınca sistem çöker. ”

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, “İnternetten yürütülen hizmetlerde, firmanın ticaret odasında kaydı olup olmadığına bakılmalı. Merdiven altı şirketlerin artmasıyla, bize başvuran mağdur sayısı da artıyor. Bu şirketlerin yaptığı dolandırıcılık. 3 gösterip, 1 işlemi gerçekleştiriyorlar. Er ya da geç sonları gelse de arkalarında Çiftlik Bank’ta olduğu gibi 80 bin mağdur bırakıyorlar” dedi.

Bilişim uzmanı Cihat Tokalat, “Böyle SEO hizmeti veren bir şirketi ilk kez görüyorum. Üyeler, yeni bir üye kazandırdıklarında 70 dolar elde ediyorlar. Bu sistem de saadet zincirini doğuruyor. Bu tarz oluşumlar son zamanlarda etkisini artırdı, vatandaşlar dikkatli olmalı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yutmayın kardeşim. İnanmayın bu kadar zor mu? Emek vererek alınteri dökerek çalışıp kazanmak dururken böyle kolay yoldan para kazanmaya çalıştıkça daha çok dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz
Normal degilmi sizce ülkede artan cinsel taciz tecavüs lerden. kim olsa ayni taktigi dener...
maxi planetten bahsediyor bu sistem iyiki yazıyı okudum yoksa bende almayı üdşünüyordum
bunlardan biride detay Maxi net diye bir firma.
Ciftlik Bankcilari da çok uyardık xamaninda yemedigim hakaret küfür kalmadı
detay maxinet mi bu seo işi neden açıklanmıyor? :)
Karalama politikası çiflikbank ile karıştırılması çok büyük bir yanlış sisteme para yatırılmanın eft bilgileri mevcut vergiye tabi merak eden faturayı alır e devlete vergi numarasını yazar ve sorgulamasını yapar her ay düzenli ödeme yapan bir şirket bu ana kadar bir tek mağdur yok ben elimdeki resmi evraklara bakarım bir mağdur yok bimere şikayet yazan lütfen bimer cevabını bulun ve okuyun...
Normal dir sonuçta İmam Hatip Çıkışlı
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