Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank skandalı, benzer yapılanmaları gün yüzüne çıkardı.

Milliyet'in haberine göre; Çiftlik Bank’a alternatif olarak kurulan oyunlarda farklı bir dolandırıcılık sistemi ortaya çıktı. Bu sistemde, hediye edilen bilgisayarlara merkezden erişiliyor ve çeşitli sitelere otomatik olarak ‘tıklama’ yapan kullanıcılara günlük 5 dolar verileceği söyleniyor. Asıl kazanan ise sistemi kuran oluyor. Bir başka yöntem ise Bitcoin kazanma vaadiyle internet kullanıcılarını cinsel içerikli oyunlara yönlendiriyor. Sitelerdeki linklere tıklandığında, kullanıcılar cinsel içerikli oyunlarla karşılaşıyor.

YÖNTEM BÖYKE İŞLİYOR



Bu oyun sisteminde, yurtdışında popülerliğini koruyan ve Bitcoin kazandıran ‘Eros’ sitesi örnek alınmış. 12 bin müşteriye sahip olduğu öne sürülen bir başka şirket, üye yaptığı abonelerin internetteki tıklamaları üzerinden para vermeyi vaat ediyor. Çeşitli sitelere ‘tıklama’ yapan kullanıcılar günde 5 dolar kazanıyor! Bu sistemde şirket ile kullanıcılar arasındaki tek evrak, şirket tarafından hediye olarak gönderilen bilgisayarların faturası. Sistemde ödenen paralar, yasal işlem yapılmadığından ispat edilemiyor. Bir mağdurun Başbakanlık İletişim Merkezi’ne yaptığı başvuru sonucu, sistemde yasaklanan piramit satış yönteminin kullanıldığı tespit edildi. SEO adlı sistem çalıştırılınca bir çok siteyi ziyaret ediyor ve tıklanma sayısını artırarak arama sayfasında ilk sıralara yükselmesi sağlanıyor.