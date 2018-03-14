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Çin’de 8 bin yıllık köy bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Çin’de 8 bin yıllık köy bulundu

PEKİN (AA) - Çin'de 8 bin yıl öncesine ait köy gün yüzüne çıkarıldı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli arkeologlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Fuşin kentinde bin metrekarelik alanda yaptıkları kazı çalışmalarında 12 ev ve 2 sulama kanalı buldu.

Evlerin yarısının toprağın içine inşa edildiği ve mağaraya benzediği kaydedildi.

Her biri kendi mutfağına sahip evlerin içinde çömlek, yeşim taşı ve taştan imal edilen 2 bin 500’den fazla kalıntı bulundu.

Liaoning Üniversitesi’nden tarihçi Vang Çuang, köyde yaşayanların avcılık ve tarım yaptığına dair bulgular olduğunu belirtti.

Geçen yıl aralık ayında da ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yine 8 bin yıllık bir köy bulunmuştu. Köyde 13 ev gün ışığına çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji çin

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