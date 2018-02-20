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Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 11:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismara ilişkin "Kimyasal hadım konusu 2-3 gün içinde gündeme gelebilir" dedi. Peki kimyasal hadım nedir ve nasıl uygulanır? Kimyasal hadımı uygulayan ülkeler içinde hangileri var? Kimyasal hadım cezasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?

Çocuk istismarına yönelik Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi. Gül, "Kimyasal hadım gündeme gelecek. Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var, bu artırım yapılırken kademelere dikkat edilecek. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa 'Onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak' diye bir şey söylemedim" ifadesini kullandı.

KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

DÜNYADA KULLANAN ÜLKELER

Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.

DANIŞTAY KARARI DURDURMUŞTU

Cinsel saldırı suçlularına 'kimyasal hadım' olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik", 26 Temmuz 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak Ağustos 2017'de, Danıştay 10. Dairesi, cinsel suçlarda faillere 'kimyasal hadım' uygulanabilmesini öngören yönetmelik için açılan davada, durdurma kararı vermişti. Tedavi tanımının muğlak kaldığını belirten Danıştay, vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğini vurgulamıştı.

Ayrıntılar geliyor

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
çok doğru bir karar olur madem bedeni öldüremiyoruz suç aletini öldürelim
GEC BILE KALDINIZ
geç bile kalındı. ya idam ya hadım edilmeli zaten. kesin bir çözüm bulunmalı.
kesmek lazim
kesinlikle gelsin en agirindan bu olsun cezalari uckurlari bir daha hicbir sekilde islev gerceklestiremesin
Ne hadımı asın bu picleri asın.. asinki dünya aleme bu zihniyette olanlara ders olsun 80 yaşındaki adamı haşim etsenki ne olacak kaybedecek neyi var ????????
kimyasal hadım soy devamına engel olduğu için günah diye okumuş idim bir kitaptan.Tabi konuyu alimler daha iyi bilir.cezayi alimler konuşup bulsun
soyu kurusun zaten isabet olur
kesinlikle köklü bir ceza olmalı,kökleri kurusun..hadıma evet
idam edin gitsin ilaç falan masraf
oyle olmaz. kesin gitsin.
inşaAllah en kısa zamanda gelir
idam şartttttt
Şeriaat gelmediği sürece bu tür olayların önüne geçilemez. İlla şeriaat illa şeriaat.
Aslında bu canilerin yaşamaya hakkı yok. Çünkü uçkurun yanında beyin de kirli. Suç derecesine göre boynu vurulmalı....
Ensar vakfı kapatılsın yeterli ama binlerce sapık tarikat sapık vakıf var alayı yandaş zaten onlar düğmesi delik olduğundan çürük yada bedelli oluyor
inşallah yapılïr ama zannetmiyorum yapanlarin çoğu din altinda tarikatlardan olduğu icin yapmazlar inşallah yaniltırlar beni cıkar onu yapcağina idam olsun
iste o misal hadim edion ustaa kokunden kesip almionn sonucta sapik adam illa kaldirip gecirecek hali yok baaka bi sapiklik yapar yinede yapar
Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve hemen kanunu yasalaştırın. İnsan olarak bayan olarak anne olarak dayanamıyorum.
İNŞAALLAH en kısa sürede hayta geçer. devamında da İDAM GELİR
Hükümet ve sorumlu bakanlıklar olarak o kafayı hadım etmedikden sonra herkesi hadım etsemizde bir yere varamazsınız
yerinde olur hemen başlanşın, geriye dönük suclarada uygulansın.
SIKLIKLA OLAYLARIN OLDUĞU VAKIF YUTLARINDAKİLERİ BAŞTAN KİMYASAL HADIM YAPIN BARİ..! TESTİ KIRILMADAN YANİ...
İDAM GELMEDEN BU İŞLER BİTMEZ
abartmayın yapmış bi hata belki adam tövbe edecek doğru yolu bulacak çoluk çocuk sahibi olmak isteyecek bu kadar ağır bi cezaya gerek yok
geç bile kaldınız. toplumun sesini duyun artik
Hiç bir partili değilim; bu karar zerre kadar karşı çıkan olursa onu da hadım etmeli!...
kimyasal değil gerçek hadım etsinler ki bir şeye benzesin
Tek başına yeterli değil tamam idam Avrupa birliğiyle yapılan anlaşmalar gereği getirilemiyor ama suçu kesinleşince karışık koğuşa atın gereken yapılır.
Kardeşim dansözlük yapmayın refarandumdan EVET çıktığında ab ile ilişkiler son bulacaktı şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup parasını vatikana yatirip almanyaya özüre koştunuz şimdi ENSARCILARI hadım idam edemeyeceksiniz net kapatın
iyi haber :)
bence en doğru yöntem kesinlikle getirilmeli
Ülkede paralar sıfırlandığı gibi ahlakta sıfırlandı.Bu yüzden her türlü pislik su üstüne çıktı.
kes yedir en matıklısı küçücük çocuklara bebeklere hem tecavüz edecek öldürecek hemde yaşayacak kabul etmiyorum işlence yapıp sonra öldürülsün ve bunu bütün herkez izlesin
Adam 3 yaşındaki bebeğe tecavüz edip ölümüne neden oluyor sonra hapishanede yeyip içip yan gelip yatıyor. Bu çok acı verici. Birşeyler yapılmakta neden bu kadar geç kalındı? Cezalar sapıkları caydırıcı olmalı.Durumun vehameti beyin kabuğundan geçmiyorsa O hormonu kestiğinde yine aynısını yapacaktır. Keskin çözümler dilerim.
Ensar vakfı kapatılsın yeterli ama binlerce sapık tarikat sapık vakıf var alayı yandaş zaten onlar düğmesi delik olduğundan çürük yada bedelli oluyor
HADIM EDERSEN ODA GİDER TRAVESTİ OLUR İDAM GELECEK NOKTA
geç bile kalındı bence bu ceza bile az o pisliklere.
yenimi aklınıza geldi bu kadar çocuğun kadledilmesimi gerekiyordu
kesmeden olmaaaaaaz
OLMAZ ACI ÇEKTİRMEDEN O İŞ OLMAZ ÇEKTİRDİKLERİNİN MİSLİSİNİ ÇEKMESİ LAZIM
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