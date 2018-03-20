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Çocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı kavganın şüphelileri bugün Adliyeye sevk edildi.

Çocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı kavganın şüphelileri bugün Adliyeye sevk edildi. Adliye dışında karşılaşan şüpheli tarafların yakınları arasında çıkan kavgada ise çocukları vurulan baba, karşı taraftan bir kişinin kulağını ısırarak kopardı.
Edremit Sanayi Sitesi 563. Sokakta dün yaşanan olayda, oto boyama dükkanında çalışan Aykut Y., bitişikteki oto tamirhanesinde bulunan İdris E., Furkan E. ve Burak A.’yı pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Aykut Y. İle birlikte oto boyama dükkanında çalışan Ahmet S. ve Fatih S. polis tarafından gözaltına alındı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan yaralılar dün gece saatlerinde taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından ise iki taraftan toplam 6 şüpheli bugün Edremit Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin yapıldığı sırada Adliye yakınında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsada İdris E. ve Furkan E.’nin babası İbrahim E. (43) ile arkadaşları Ferhat M. (19), Burak Ç. (36) ve Mert D. (17), karşı tarafın yakınları Mert G. (27), Yahya G. (34) ve Mehmet G. (29) tartışmaya başladı. Kavga etmeye başlayan şüphelilerden Mert G. iddiaya göre silah teşhiri yaptı. Bu sırada İbrahim E., Mert G.’nin üzerine atlayıp, kulağını ısırdı. Mert G.’nin kulağı koptu. Kavgayı gören Adliyede görevli polis memurları olaya ilk müdahaleyi yaparken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavganın ardından 2 şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı. Edremit Adliyesi'ne gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, tarafları sakinleştirdi. Mert G. olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mert G.'nin ise kopan kulağı ile birlikte Balıkesir Atatürk Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine sevk edildiği öğrenildi.
Kavgaya karışan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde, 1 adet 7.65 mm çapında silah ile bir de bıçak ele geçirildi.
Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen dünkü silahlı çatışmanın tarafları ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bugün Adliye dışındaki kavgaya karışan 7 kişiden 6'sının İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 1 kişi ise hastanede tedavi altında bulunuyor.

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Çocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardıÇocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardıÇocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardıÇocukları vurulan baba, sanık yakınının kulağını ısırarak kopardı

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