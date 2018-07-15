Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, "Oğlumun aklıma gelmediği bir gün yoktur. Her gün gözümün önüne geliyor oğlum. Günün her saati aklımda, müthiş bir şey nasıl söyleyeyim. Çok üzgünüm, çok da seviniyorum." dedi.
Düzce Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, dua edilerek şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Şehitlikteki törenin ardından Beyköy beldesinde bulunan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edildi.
Ziyarete, şehidin babası Ramazan Baysan ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Serdar Dolu ve Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz katıldı.
Kabir ziyaretinin ardından şehidin babası Ramazan Baysan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Baysan, hainlerin nasıl böyle bir kalkışma yapmasına anlam veremediğini ifade ederek, "15 Temmuz, ülkemizin uzun zamandan beri yaşadığı en kötü, en hain günlerden birisidir. Bundan büyük ihanet olamaz. Bir insan, emniyetiyle askeriyesiyle siviliyle beraberinde çay içtiği komşusuna, arkadaşına nasıl silah sıkar? Nasıl baş kaldırır?" diye konuştu.
Türkiye'nin bir daha böyle bir gün yaşamaması temennisinde bulunan Baysan, "Gerçekten rezilhane, çok adice bir kalkışmaydı. Diliyorum ki hepsi belalarını bulsun, bulmaya başladılar. Adalet mutlaka yerini bulacak, cezalarını verecek. Oğlumun aklıma gelmediği bir gün yoktur. Her gün gözümün önüne geliyor oğlum. Günün her saati aklımda, müthiş bir şey nasıl söyleyeyim. Çok üzgünüm, çok da seviniyorum." ifadelerini kullandı.
Baysan, tüm şehit ailelerine başsağlığı, gazilere de acil şifalar diledi.
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