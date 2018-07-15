Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, "Oğlumun aklıma gelmediği bir gün yoktur. Her gün gözümün önüne geliyor oğlum. Günün her saati aklımda, müthiş bir şey nasıl söyleyeyim. Çok üzgünüm, çok da seviniyorum." dedi.

Düzce Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, dua edilerek şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Beyköy beldesinde bulunan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edildi.

Ziyarete, şehidin babası Ramazan Baysan ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Serdar Dolu ve Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz katıldı.

Kabir ziyaretinin ardından şehidin babası Ramazan Baysan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.