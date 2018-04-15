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Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca”olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İsmailağa Cemaati'nin yayınevi Tuana Basın Yayın'dan çıkan "Şifa Ayetleri"isimli kitabı tartışma yaratmıştı. Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere yer vermişti. Kitabının ilk sayfalarında bu bilgileri şeyhinden öğrendiğini yazan Cübbeli Ahmet, bugün yaptığı açıklamada ise kitabın tercüme olduğunu ileri sürdü.

Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere yer vermiş ve erkek cinsel organına okunacak ayetlerle ilgili “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet'in "ölünceye hiçbir itirazla karşılaşmaz" sözleriyle ne demek istediği anlaşılamamıştı.

Odatv’nin gündeme getirdiği "Şifa Ayetleri" isimli kitabı sonrasında Cübbeli Ahmet’in ne cevap vereceği merak konusu olmuştu.

CÜBBELİ AHMET YANIT VERDİ: KİTAP TERCÜME

Cübbeli Ahmet, bir video yayınlayarak Odatv’nin haberine yanıt verdi. Cübbeli Ahmet, o kitabın tercüme olduğunu, kendisini fikrilerine yer vermediğini söyledi.

Cübbeli Ahmet “Şifa Ayetleri kitabıyla ilgili Namık Kemal Zeybek gibi aleyhime konuşanlara uzun uzun cevaplar verdim. Ancak diyeceğim şudur ki, Şifa Ayetleri kitabında ele aldığım bütün konular, tercümedir. Bunların hiçbiri benim kafamdan uydurduğum kurguladığım şeyler değildir” dedi.

Kitabın çevrildiği eserin asıl adını ve yazarını veren Cübbeli Ahmet "Hiçbir yorum katmadım hiçbir şey ihdas etmedim. Benim haddime değil. Nakilciyim ben. Bu eser tercümedir" ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan ayetlerin uzva değil suya üfleneceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “Suya üfleniyor, insanın bir yeri açık değil, ayet okunuyor açık olur mu, kafir olur. Bir suyun üzerine okunuyor. O su tedavi olmak istenen uzva serpiştiriliyor. Hangi ayetlerin suya okunacağı hakkında bölüm 351'de başlıyor, 352'ye geçiyor” diye konuştu.

“BİR GÜN BEN ŞEYHİMİZLE OTURUYORKEN…”

Cübbeli Ahmet, kitabın tercüme olduğunu söyledi. Ancak kitabının ilk sayfalarında, Şifa Ayetlerini şeyhinin kendisine aktardığını yazmıştı. Cübbeli Ahmet kitabının ilk sayfalarında şunları kaydetmişti:

"Bu faydalı bahis, insanın kendi uzuvlarının yahut başka birinin azasından her bir uzvun tek tek şifasıyla ilgili olarak insanın bilmek istediği hususlarda olacaktır.

Bir gün ben şeyhimizle beraber oturuyorken yanına Mustafa İbni Bey bulunuyordu, onlar bazı mevzularda konuşuyorlarken şeyhimiz ona:

'Adem oğlunun her bir uzvunun şifası için okunabilecek bir ayet mutlaka mevcuttur ki, onu bilen bilmiştir, bilmeyen de bilmemiştir' dedi.

O zaman ben içimden 'Mutlaka ben bunu şeyhimizden istemeliyim, ola ki o kerem ve ihsanıyla bu ilmi bana verir' diye düşündüm ve sonra bu düşüncem fi'liyata geçirdim, o da bana bu iyiliği yaptı. Allah-u Te'ala benim tarafımdan onu kendi rızasıyla mükafatlandırsın.

Ben bu konuda başlı başına bir eser yazan veya başka bir yerde bunları ardarda zikreden birini görmedim."

Kitabının ilk sayfalarında bu bilgileri şeyhinden öğrendiğini yazan Cübbeli Ahmet, bugün yaptığı açıklamada ise kitabın tercüme olduğunu ileri sürdü…

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bunlar yüzünden ateistler ve deist sayısı milyona ulaştı adamlar dinini sorgulamaya başladı camiye giden sayısı 3 kişiyi geçmiyor.
Syın cübbeli beyefendi Müslümanım diyen insanlar birbirini katlediyor birbirlerini dolandırıyor akla gelen her türlü fiilleri yapıyorlar bu konuda okuyun üfleyin işiniz gücünüz belden aşağı fenden tıptan astrolojiden bahsedin kuran'ın işaretlerini aynı belden aşağı yaptığınız konuşmalar gibi yapın islamı çizgisinden saptırmayın
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Bu iktidar değiştiğinde hepinizin sesi soluğu kesilecek. İnsanların inançlarını hurafeye dönüştüren Üfürükçüler, tekkeciler, cemaatçiler...
Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyhler ve dervişler memleketi olmaması için son şansımız 2019. İstikrar için bu şarlatanlara göz yumanlar çocuklarınızın geleceğiyle oynuyorsunuz ve unutmayın ki başkasının seçilmesi istikrarsızlık getirir diye bir kural yok sadece sizi buna inandırmaya çalışıyorlar.
bunlar israil oyunu 80 lerde bu tarikatlar azdı sonrasında suriyeden gelen bedeviler bunlar din alimi kesildiler bizler peygamber torunuyuz dediler mllete sanki bizler peygamber torunuyz sizler or..... torunusunuz dergibi bu millette aptal bunlara inanıyor kuran okumaktan anlamaktan aciz insanlar inanlar bilmezlermiki yaşıyan tüm insanlar peygamber torunu hepimiz adem ile havvadan sonrada nuhtan tekrar redik kuran der kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur diye peygamberde söyler bende sizler gibi kulum ve insanım sonumun and olsunki ne olacağını bilmiyorum der ki kuranda net cennet a cahiller
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