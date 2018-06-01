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Cuma hutbesinde "faiz" konusuna dikkat çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Meşru Olmayan Kazanç: Faiz" konulu cuma hutbesi okundu - Hutbeden: - "Faiz, haksız yoldan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden kazanmaktır. Faiz, insanların mallarına kattıkları meşru olmayan fazlalıktır" - "Faiz kul hakkını hiçe sayarak, insanları kolaylıkla aldatmanın yolunu açar. Kazanıyorum zannederken aslında kaybeden bireyi ve birbirine güvenini yitiren toplumu felakete sürükler" - "Faizin neslimizi, toplumumuzu ve geleceğimizi mahvetmesine fırsat vermeyelim. Hayatın her alanında olduğu gibi ticarette de ahlakımızı muhafaza edelim"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Faiz, haksız yoldan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden kazanmaktır. Faiz, insanların mallarına kattıkları meşru olmayan fazlalıktır." ifadesine yer verildi.

"Meşru Olmayan Kazanç: Faiz" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede Hazreti Muhammed'in "Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda malı azalmasın." hadisi hatırlatıldı.

Faydalanılan her türlü nimetin asıl sahibinin Allah olduğu belirtilen hutbede, Allah'ın kullarına mülkünden ihsanda bulunduğu ve sayısız nimeti istifadesine verdiği dile getirildi.

Ancak bu istifade sırasında dünyada huzuru kaçıracak, ahirette de azaba sürükleyecek birtakım kazanç yollarının ve yanlış uygulamaların haram kılındığı aktarılan hutbede, "Bunlardan biri olan faiz, haksız yoldan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden kazanmaktır. Faiz, insanların mallarına kattıkları meşru olmayan fazlalıktır." ifadeleri kullanıldı.

- "Faiz hayatın bereketini de kaçırır"

Hutbede, faizin, İslam'ın hukuk ve ahlak sisteminin temelinde yer alan "hak" kavramına aykırı olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Faiz kul hakkını hiçe sayarak, insanları kolaylıkla aldatmanın yolunu açar. Kazanıyorum zannederken aslında kaybeden bireyi ve birbirine güvenini yitiren toplumu felakete sürükler. Faiz yalnızca malın değil hayatın da bereketini kaçırır. Nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba olan ömürler faizin birer neticesidir. Yüce Allah çalışıp çabalamadan haksız yoldan kazanç sağlayanların ibretlik akıbetini bizlere şöyle haber vermektedir, 'Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu durum onların 'Alışveriş de faiz gibidir' demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır."

Hutbede, alışverişte gayret, zahmet, risk ve emek verildiği, faizin ise insanları zahmetsiz yoldan para kazanmaya sevk ettiği, tembelleştirdiği ve duyarsızlaştırdığı kaydedildi.

İnsanın ilahi huzura çıktığında malını nerede kazanıp nerede harcadığının sorulacağı anlatılan hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Faizin neslimizi, toplumuzu ve geleceğimizi mahvetmesine fırsat vermeyelim. Hayatın her alanında olduğu gibi ticarette de ahlakımızı muhafaza edelim. Haram kazançtan kendimizi ve ailemizi koruyalım. Unutmayalım ki faiz kişiyi ancak Allah'ın gazabına, büyük bir hüsrana ve iki cihanda pişmanlığa götürür."

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cuma hutbesi diyanet işleri başkanlığı faiz

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