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Cuma hutbesinde "yaz Kur'an kursları" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Yaz Kur'an Kursları ve Önemi" konulu cuma hutbesi okundu - Hutbeden: - "Her bir camimizde açılacak yaz Kur'an kurslarını fırsat bilelim. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına anne babalar olarak öncülük edelim. Onları Kur'an'ın aydınlığından mahrum bırakmayalım" - "Kur'an kurslarımız, 25 Haziran'da açılıp 17 Ağustos'a kadar devam edecek. 'Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi' şiarıyla camilerimiz, bu yıl da milyonlarca çocuğumuz için bir eğitim yuvasına dönüşecek"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Her bir camimizde açılacak yaz Kur'an kurslarını fırsat bilelim. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına anne babalar olarak öncülük edelim. Onları, Kur'an'ın aydınlığından mahrum bırakmayalım." ifadesine yer verildi.

"Yaz Kur'an Kursları ve Önemi" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede, "İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi." hadisine yer verildi.

Allah'ın, Hazreti Muhammed aracılığıyla muhteşem bir kitap verdiğine, bu kitabın insana yaratılışının hikmetini, varoluşunun gayesini öğrettiğine işaret edilen hutbede, "Bu yüzden müminler olarak zihnimizi ve gönlümüzü onun ışığıyla aydınlatırız. Günümüzü ve yarınımızı onun rehberliğinde inşa ederiz. Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarını, helal ve haramlarını göz aydınlığımız olan yavrularımıza da öğretmek için gayret gösteririz." değerlendirmesi yapıldı.

Hazreti Muhammed'in "Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır." hadisi hatırlatılan hutbeye şöyle devam edildi:

"Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur'an ve Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. Kur'an kurslarımız, 25 Haziran'da açılıp 17 Ağustos'a kadar devam edecek. 'Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi' şiarıyla camilerimiz, bu yıl da milyonlarca çocuğumuz için bir eğitim yuvasına dönüşecek."

- "Okumanın değeri ve ilmin önemini hissedecekler"

Çocukların bu kurslarda kitaplarla dost olmayı, okumanın değerini, ilmin önemini hissedeceği aktarılan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Her bir camimizde açılacak yaz Kur'an kurslarını fırsat bilelim. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına anne babalar olarak öncülük edelim. Onları Kur'an'ın aydınlığından mahrum bırakmayalım. Kendimiz de çocuklarımıza örnek olacak şekilde Kur'an'ı okumak, anlamak, düşünüp ibret almak ve hayatımıza rehber kılmak için gayret gösterelim. Kitaplar ile ünsiyetimizi artıralım. Okuma salonlarımız sayesinde ömrümüze huzur ve hikmet katalım. Yüce kitabımızın ve Peygamber Efendimizin izinde hayatına yön veren nesiller yetiştirmek için gayret sarf edelim."

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