Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Her bir camimizde açılacak yaz Kur'an kurslarını fırsat bilelim. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına anne babalar olarak öncülük edelim. Onları, Kur'an'ın aydınlığından mahrum bırakmayalım." ifadesine yer verildi.

"Yaz Kur'an Kursları ve Önemi" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede, "İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi." hadisine yer verildi.

Allah'ın, Hazreti Muhammed aracılığıyla muhteşem bir kitap verdiğine, bu kitabın insana yaratılışının hikmetini, varoluşunun gayesini öğrettiğine işaret edilen hutbede, "Bu yüzden müminler olarak zihnimizi ve gönlümüzü onun ışığıyla aydınlatırız. Günümüzü ve yarınımızı onun rehberliğinde inşa ederiz. Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarını, helal ve haramlarını göz aydınlığımız olan yavrularımıza da öğretmek için gayret gösteririz." değerlendirmesi yapıldı.