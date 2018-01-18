Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Kısa ve anlamlı Cuma mesajları

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 22:08 |5 saat önce

Cuma mesajları, 2018'in yeni bir cuma gününde sizler için haberimizde derledik. Bu mübarek Cuma'da sevdiklerinize Cuma mesajları göndermek ya da sosyal medyada paylaşabilmek için aradığınız resimli Cuma mesajlarını sizler için galeri olarak sayfamızda topladık. Sizler de haberimizde yer alan en özel Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi ister kısa mesaj olarak gönderin isterseniz sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak 2018 Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları, bir Cuma gününde, yine en çok aranılan oluyor. Mübarek Cuma gününün coşkusunu sevdiklerinizle paylaşmanın en kolay yolu Cuma mesajı göndermek ve paylaşmaktır. Cuma mesajları, günün önem ve anlamını anlatan, ayet, hadis ve özlü sözler içeren cümlelerdir. Cuma günü müslümanların bayramı ve fakirlerin haccı olarak Peygamber Efendimiz tarafından belirtilmiştir. 19 Ocak Cuma gününde diğer bayramlarda olduğu gibi en güzel kıyafetler giyilerek kokular sürülerek camiye gidilir. Bununla birlikte bayram olması nedeniyle eş, dost, akraba ve sevdiğimiz herkese hatta küs, dargın olduklarımıza da Cuma mesajları göndermek isteriz. Bu yüzden Cuma mesajları aramasını Google'da yaparız. Mynet.com olarak sizler için en güzel ve en güncel Cuma mesajlarını derlediğimiz resimli ve yazılı Cuma mesajları içinden beğendiklerinizi seçerek ister kısa mesaj atabilir isterseniz sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. Cuma günü, müslümanların bayramı, fakirlerin haccıdır. 19 Ocak Cuma günü yani bugün hem Cuma günü tarihte birçok önemli olayın gerçekleştiği bu mübarek gün öncesinde sevdiklerimize Cuma mesajları ile kutlayabilirsiniz. Bugün işlenen sevaplar, ibadetler iki katı misli ile yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları derlemesini sizler için bir araya getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 19 Ocak Cuma hutbesi sayfamızda. İşte en güzel, en güncel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI Cuma mesajları sizler için haberimizde. Mübarek Cuma günü sevdiklerimize göndermek için internette "Cuma mesajları" araması yapıyoruz. Anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun! Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim. Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar. Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim. Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar. Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun... Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim. Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın. Amin! Hayırlı cumalar. Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar. Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim. Acizler diyarından bir nida bizimkisi. Elbette duyar mevla karıncanın dahi sesini. Le tahzen! İnnallahe meana (sen üzülme! Allah bizimle beraberdir) peygamber müjdesi… Tek tesellimizdir sevdiklerimizin dua etmesi. Dualarda buluşmak dileği ile… (Hayırlı Cumalar)

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! Şükürle başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi dünyalara.. (Şems) Hayırlı cumalar. Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi, dualarında hayat bulacağı bu günde, Dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Hayırlı Cumalar. Göklerin ve yerin mülkü (ve idaresi) Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır (Nur,42). Hayırlı Cumalar. Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan ALLAH'ın Nûru üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar. Rabbim! Bize iman, amel, ihlas, istikamet üzere bir hayat ver! Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle! Hayırlı Cumalar. Ya Rabbî! Kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. (Amin) Hayırlı Cumalar 'Unutma ki (insanın) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek, onun söz ve hareketlerini ) kaydedip durur.' (Kaf ~17) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar Dua ie… Bize bir nazar oldu, Cuma'mız Pazar oldu! Bize ne oldu ise, Hep azar azar oldu! (Arif Nihat Asya) Hayırlı Cumalar. Her Cuma bir huzur, her gün bir umuttur Huzurumuz ve umudumuz daim, dualarımız kabul olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cuma; toplayan, birleştiren demektir. Allahım! Kalplerimizi birbirimize ısındır. Kardeşliğimizi pekiştir. İmanımızı artır. Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın. (Amin) Hayırlı cumalar. Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. HAYIRLI CUMALAR Ben fakir sen Rahim, Ben çaresiz sen Ehad, Ben muhtaç sen Samed, Adın Baki, adın Kâfi, Bizi sensiz bırakma Ya Rabbi. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Bugün bizi temizleyecek ve kurtuluşa erdirecek salih ameller nasip eyle. (Amin) Hayırlı cumalar. Allahım! Bugün öyle bir Cumâ olsun ki; Âf olunmayan KUL, Kabul olunmayan DUÂ, Def edilmeyen BELA, Şifa bulmayan HASTA, Huzur bulmayan KALP, Sızlamayan VİCDAN, Yağmur indirilmemiş TOPRAK, 'ALLAH' demeyen dil kalmasın... Cumamız mübarek olsun... Bir Cuma serinliği bahşet yüreğimize Rabbim. Kırılmalarımıza, acılarımıza, kalp ağrılarımıza merhem olsun. Hayırlı Cumalar. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun. 'Rabbim, kalplerimizden yorgunluğu, Ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır.' Âmin..

Hayırlı Cumalar........ Bugün bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın rauf adıyla, kalbimizdeki marazları gidersin şafi namıyla. Cumanız mübarek olsun! Bir CUMA daha Araladı Ömrümüzün Kapısını. Bir CUMA'dır Ne Yaşayacağımızı Bilemediğimiz. Ya RABBİ Bildik ki Her Şeyi Ol Deyince Olduruverensin. Ya RABBİ Bildik ki Sabrı Peygamberlere Dahi Öğütleyensin. Ya RABBİ sabrımızın Sonu Senin Rızan Olsun. Dualarla Hayırlı CUMA'lar..

Kalbimizden geçen. Hakkımızda hayırlı olacak duaları Mübarek Cuma hürmetine

Sen kabul et Allah'ım. Hayırlı Cumalar. . . Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin ) Eyy mübarek Cuma..! yüreğimizdeki hüzünle ve gözlerimizdeki yaş ile selamımızı götür Sevgili EFENDİMİZE (s.a.v)... De ki; ümmetinden garipler var. Yüreklerinde yangının, sözlerinde hasretin, gözlerinde AŞK'ın var! gül kokulum AŞK'ın var. Dua ile Hayırlı Cumalar. Rabbimiz ne olur bize de Rahmet, şevkat ve Merhametinle muamelede bulun; Bulun da her türlü tasa, gam ve kederden çıkış yolları nasip eyle. AMİN. Hayırlı Cumalar. Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar. Sana kul olmayan, kula kul olur. Sana kul olmayan, nefsine köle olur. Rabbim! bizi Sen'den uzak ve gafil eyleme!” Amin… Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim Sen Sana inananı umutsuzluğa düşürmezsin. Sen Senden isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan; bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme, Amin... Hayırlı Cumalar! 19 OCAK 2018 CUMA HUTBESİ ÖNCE KENDİMİZDEN SORUMLUYUZ Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, Mekkelileri tevhide davet ettiği günlerdi. Yüce Rabbimiz, şuara 214 “Önce yakın akrabanı uyar!”1 buyurunca Rahmet Elçisi, yakınlarını Safâ tepesinde topladı. Onları Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeye ve sadece O'na kullukta bulunmaya çağırdı. Her birinin bu daveti kabul etmekle yükümlü olduğunu ve herkesi iman ve ibadetle tezyin edilmiş, sorumluluk bilinciyle geçirilmiş bir ömrün kurtaracağını söyledi. Ardından sevgili kızı Hz. Fâtıma'ya döndü ve şöyle buyurdu: “Yavrum! Sorumluluklarını yerine getir ve kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lâkin hesap günü sana bir faydam dokunmaz.”2

Aziz Kardeşlerim!

Hepimiz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Ve bir kul olarak öncelikle kendi imtihanımızda başarılı olmakla mükellefiz. Dünya ve âhirette huzura kavuşmak için sorumluluk bilinciyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Nitekim Âlemlerin Rabbi de, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: maide 105 “Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe dalâlete düşmüş kimseler size asla zarar veremez.”3 Kıymetli Müminler!

Sorumluluk sahibi kişi, her daim görev bilinciyle yaşar. Hayata, olaylara ve kâinata ibret nazarıyla bakar. Bu dünyada başıboş bırakılmadığını; her bir nimetin, her bir sözünün, her bir işinin bir gün hesabının sorulacağını gayet iyi bilir. Sorumluluk duygusu taşıyan kimse, hayatının her alanında samimiyet ve dürüstlüğü, ahlak ve fazileti kuşanır. Yalan, iftira, hile, aldatma gibi türlü kötülüklerle kendisine ve çevresine zarar vermez. Kardeşlerim!

Sorumluluklarının farkında olan kişi, Rabbimizin, necm 32 “Sakın kendinizi kusursuz görmeye kalkışmayın! Çünkü Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.”4 âyeti gereği kendisini hatasız görerek kibre kapılmaz. Öncelikle kendi kusurlarını gidermek için gayret eder. Kendi muhasebesini yapmayı bırakıp başkalarının günahını diline dolamaz. Kendi hatalarını gizlerken başkalarını hedef haline getirmez. “Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter.”5 hadis-i şerifini asla göz ardı edemez. Sorumluluk şuuru bulunan bir mümin, bilir ki; kendisine düşen, İslam'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaktır. Helal haram duyarlılığına sahip olmaktır. Her bir yanlış adımı için samimiyet ve nedametle tövbe kapısına yönelmektir. Bile bile günahta ısrar etmemektir.

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, bakara 44 “Kitabı okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup iyiliği başkalarına mı emrediyorsunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”6 buyurmuştur. Sorumluluk bilinciyle hareket eden kişi, iyiliği önce kendisi şiar edinir. Özüyle, sözüyle çevresine örnek olur. Zira şu bir gerçektir ki; iyilik yolunda yürümeyen, başkalarını iyiliğe yöneltemez. Kötülüğün esiri olan, başkalarını kötülükten uzak tutamaz. Hak ve hakikatin hizmetkârı olmayan, başkalarına hak ve hakikati öğretemez. Erdemli bir duruş sergilemeyen, başkalarına ahlak ve fazilette örnek olamaz. Muhterem Müslümanlar!

Yeryüzünün en değerli varlığı olarak, insan olarak yaratıldık. Bu değerimizi imanımızla taçlandırdık. Öyleyse insanlık ve iman nimetinin kıymetini bilelim. Bu nimetlerin bizlere sorumluluk yüklediğini asla unutmayalım. Kendimizle, Rabbimizle, sorumlu olduklarımızla ilişkilerimizde samimiyeti elden bırakmayalım. Önce kendi sorumluluklarımızın farkında olalım. Daha sonra çevremize güven ve sorumluluk duygusu aşılayalım. Ve hep beraber Rabbimizin rızasına kavuşmak için çabalayalım.

1 Şuarâ, 26/214.

2 Buhârî, Menakıb, 13; Müslim, İman, 89.

3 Mâide, 5/105.

4 Necm, 53/32.

5 Ebû Dâvûd, Edeb, 60.

6 Bakara, 2/44. ANLAMLI CUMA MESAJLARI Ne güzel buyurmuş Mevlana Hazretleri: Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken, dünyalık hevesteyim. Uyandır artık Ya Rab! Belki de son nefesteyim... Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar. GüzellikIer içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar. Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar. Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur oIsun, sevdikIeriniz yanınızda, dünyanız barış doIsun, AIIah'ın selamı üzerinize oIsun hayırlı cumalar dilerim. Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah'ım. Amin! Hayırlı Cumalar. Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar…

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde buıunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim. Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı cumalar. Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç oIayım. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar. Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin! Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın İnşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim Cuma hürmetine, amellerimize ihlas, gönlümüze huzur, hastalıklarımıza şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz (s.a.v) layık ümmet eylesin. Şuurlu, esmayı seyre dalıp, Rabbine teslim olan kullarından eylesin. Amin. Hayırlı Cumalar.

Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene iman ederler. O namazı kılanlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz (Nisa Suresi 162) Hayırlı Cumalar dileğiyle. Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz kurana, kulağımız ezana gözümüz nura, Eviniz huzurlu ve neşeli ve huzurlu olsun CUMANIZ MÜBAREK olsun…. Allah'ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar. Birbirinize mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, hiç kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim) Hayırlı Cumalar. Allah'ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar. Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Rabbim. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ebedi mükafat varken ötelerde, fani dertlere takılmak bilmeye mahsustur. İnanan bilir ki; Hasretin sonu vuslat, hüznün sonu tebessüm, sabrın sonu selamettir. Sabredip selamet balanlardan olmak duasıyla CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN. Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim. Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun… Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahim! Mahlukatin adedince, Zatiinin rizasi, arsinin agirligi ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O'nun ehli ve ashabi üzerine salat eyle. hayirli cumalar. Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim. Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.