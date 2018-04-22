Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017'de millet tarafından onaylanan Anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle, ülkedeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme girildiğine işaret ederek, "Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını ifade eden Erdoğan, 23 Nisan 1920'nin, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsali olduğunu belirtti.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Meclisin kurulmasının, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilanı anlamına geldiğine işaret eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: