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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başında bu sabah kaybettiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devlet, siyaset hayatımıza her zaman hizmetlerini saygıyla hatırlayacağımız Hasan ağabeyimiz çalışmalarını heyecanla sürdürüyordu.

FETÖ'NÜN EN ÇOK HEDEF ALDIĞI KURUMLARIN BAŞINDA

FETÖ'nün en çok hedef aldığı kurumların başında adalet teşkilatımız geliyordu. Zira onun için her şey orada başlıyor, orada bitiyordu. İçindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurum yine adalet teşkilatımız oldu. Bu temizliğin yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ettim, ediyorum. Fakat ben bittiğine henüz inanmıyorum. Daha çok çalışacağız. Kim bilir, nerelerde daha neler çıkacak. Adeta metastaz yapmış, bunların temizlenmesi gerekiyor.

DEVAM ETMELİYİZ

Hakim ve savcı olarak atanacak kişilerin önce ciddi deneyim sahibi olmasına özel önem verilir. Avukatlıktan hakim savcılığa geçiş uygulamasını yaygınlaştırarak sürdürmemiz gerektiğine inandık ve bu adımı attık. Bu konuda zaten kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Çalışmaları ideal hakim ve savcı sayısına ulaşana kadar devam etmeliyiz. Virgülü koyduk, şimdi noktayı koyacağız.

"HALLEDEMİYORSANIZ BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A GİRERİZ"

Terörle mücadelemizde konsept değişikliğine gitmiş olduk. Sınırlarımız içinde de teröristleri boş bırakamazdık. Onları da tamamen imha etmeyi sürdürüyoruz. Suriye'deki operasyonun başarısı terör koridorunun önünü kesmeye yönelikti. Ulusal ve uluslararası hukuk gözetilerek bu adımlar atıldı. Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak'taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız.

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

sincar

SİNCAR NEREDE?

Sincar dağları Irak'ın kuzeybatısında Dicle ile Fırat arasındaki kuru yayla olan El Cezire bölgesinde bulunan sıradağı. Ninova İli'nin Sincar şehrine yakın olduğu için Sincar adı verildi. Başlıca su kaynağı Sincar dağlarının güneyinde Tartar'a devam eden 130 mil (210 km) uzunluğundaki Tartar Vadisi'dir. En yüksek noktası 1.356 metre yüksekliğindedir.

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erdoğan Recep Tayyip Erdoğan akparti savcı

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