Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim açıklamalarında bulunmuştu. Seçimler için 2019 vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, "Siyasi ve ekonomik krizin en önemli sebeplerinden biri olan tıkanıklıkların aşılmasına inandığım sistemimiz 2019 Kasım seçimlerinde resmen yürürlüğe girecek. MHP ile ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine taşıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları: AK Parti TBMM grup toplantısının hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. FETÖ emniyet teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştı. Bugüne kadar iç ve dış saldırılardan kurtardık. Emniyet teşkilatımız içinde de hala kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor olması muhtemeldir. FETÖ'nün yapısı sebebiyle bu örgütün mensuplarını tespit etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Belki anlık neticeler alıyor gibi görülebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Bir kez daha ikaz ediyorum. Teröristlerle hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan farkları yoktur. Yanlışa düşenler olursa kusura bakmasınlar mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar.

"ÜLKE DIŞINA KAÇMIŞ OLANLARIN YÜREKLERİ AĞIZLARINDA"



FETÖ'cülerin durumu perişan. Cezaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. Ülke dışına kaçmış olanların yürekleri sürekli ağızlarında. Tedirginlik içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin sonu 80'in üzerindeki FETÖ'cünün durumundan farklı olmayacaktır. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sana teröristbaşının durumu da farklı olmayacaktır. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes, eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır. Türkiye, 2016 yılında 6 milyar dolarlık kalkınma ve insani yardımla dünyada 2. sırada yer almıştır. 2017 yılında bu rakamı 8.1 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla insani yardımlarda ilk sıraya çıkacağız. Biz kalkınma kredilerini yeni bir sömürge yöntemi haline getirmek yerine kalkınma yardımlarına ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Tüm dünya bizim nazarımızda sınıfta kalmıştır. Suriye atılan bombaların parası ile bu ülkenin yeniden inşası mümkündür. Biz kendi bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz.

Fransa Romanları derdest etti. AB bunun hesabını sordu mu? Bunların nazarında insanların ayrıma tabi tutulması onlar için haktır ama biz böyle bakmadık, böyle bakmıyoruz. Buradan tüm Roman kardeşlerime, vatandaşlarıma bir kez daha en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Büyük kongremiz için hazır hale geliyoruz. Bir kez daha arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu coşkuyu bundan sonra aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Burada asla taviz veremeyiz. Rehavet bundan sonra hiç mi hiç olmamalı. Dün NATO Genel Sekreteri sayın Stoltenberg ile bölgedeki son gelişmeleri ve bunlar karşısında ittifakın durumunu ele alma imkanı bulduk. ERDOĞAN'DAN SEÇİMLER İÇİN '2019' VURGUSU



Dün 16 Nisan halkoylamasının birinci yıl dönümüydü. Halk oylaması ile önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Siyasi ve ekonomik krizin en önemli sebeplerinden biri olan tıkanıklıkların aşılmasına inandığım sistemimiz 2019 Kasım seçimlerinde resmen yürürlüğe girecek. MHP ile ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine taşıyoruz.