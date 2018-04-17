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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2019 Kasım seçimlerinde resmen gireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim açıklamalarında bulunmuştu. Seçimler için 2019 vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, "Siyasi ve ekonomik krizin en önemli sebeplerinden biri olan tıkanıklıkların aşılmasına inandığım sistemimiz 2019 Kasım seçimlerinde resmen yürürlüğe girecek. MHP ile ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

AK Parti TBMM grup toplantısının hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

FETÖ emniyet teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştı. Bugüne kadar iç ve dış saldırılardan kurtardık. Emniyet teşkilatımız içinde de hala kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensupları bulunuyor olması muhtemeldir. FETÖ'nün yapısı sebebiyle bu örgütün mensuplarını tespit etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Belki anlık neticeler alıyor gibi görülebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor ve bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Bir kez daha ikaz ediyorum. Teröristlerle hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan farkları yoktur. Yanlışa düşenler olursa kusura bakmasınlar mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar.

"ÜLKE DIŞINA KAÇMIŞ OLANLARIN YÜREKLERİ AĞIZLARINDA"

FETÖ'cülerin durumu perişan. Cezaevlerinde olanlar adalete hesap veriyor. Ülke dışına kaçmış olanların yürekleri sürekli ağızlarında. Tedirginlik içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin sonu 80'in üzerindeki FETÖ'cünün durumundan farklı olmayacaktır. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sana teröristbaşının durumu da farklı olmayacaktır. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes, eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır.

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır.

Türkiye, 2016 yılında 6 milyar dolarlık kalkınma ve insani yardımla dünyada 2. sırada yer almıştır. 2017 yılında bu rakamı 8.1 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla insani yardımlarda ilk sıraya çıkacağız. Biz kalkınma kredilerini yeni bir sömürge yöntemi haline getirmek yerine kalkınma yardımlarına ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Tüm dünya bizim nazarımızda sınıfta kalmıştır. Suriye atılan bombaların parası ile bu ülkenin yeniden inşası mümkündür. Biz kendi bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz.

Fransa Romanları derdest etti. AB bunun hesabını sordu mu? Bunların nazarında insanların ayrıma tabi tutulması onlar için haktır ama biz böyle bakmadık, böyle bakmıyoruz. Buradan tüm Roman kardeşlerime, vatandaşlarıma bir kez daha en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Büyük kongremiz için hazır hale geliyoruz. Bir kez daha arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu coşkuyu bundan sonra aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Burada asla taviz veremeyiz. Rehavet bundan sonra hiç mi hiç olmamalı.

Dün NATO Genel Sekreteri sayın Stoltenberg ile bölgedeki son gelişmeleri ve bunlar karşısında ittifakın durumunu ele alma imkanı bulduk.

ERDOĞAN'DAN SEÇİMLER İÇİN '2019' VURGUSU

Dün 16 Nisan halkoylamasının birinci yıl dönümüydü. Halk oylaması ile önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Siyasi ve ekonomik krizin en önemli sebeplerinden biri olan tıkanıklıkların aşılmasına inandığım sistemimiz 2019 Kasım seçimlerinde resmen yürürlüğe girecek. MHP ile ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine taşıyoruz.

Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. 30-35 öğrencisi olmasına karar verdik. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırmıştı. Bunun üzerine kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulundum. Bu zat parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum demişti. Biz de ona diyoruz zaten siz teröristlerin giydiği parkayı postalı giyersiniz, biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz. Aramızdaki fark bu. PKK'dan tut, DHKP-C'ye varıncaya kadar hepsinin buralarda bağlantıları var. Milletimiz bunları bilmeli. Bunların oralarla bağlantılarının ne olduğunu bilmeli.

2019'dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında varlığını sürdürecek ama CHP'nin akıbetini kestiremiyoruz. Milletimiz her konuda, bu hususta da en büyük hakemdir.

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Son dakika Recep Tayyip Erdoğan erken seçim

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
3 kasım 2002 seçime 1.5 yıl varken hodri meydan secim dedi MHP barajda kaldı yıl 2018 seçime 1.5 yıl var bu sefer MHP ile bırlıkte ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak.. IYI gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak Ne Mutlu Türküm Diyene
@mah6bsddn4 Nasıl yani. yeni bir masal mı oluşacak . bu uyduruk cümleleri vatandaş çöpe attı . üzerinede tükürdü .. eski koalisyon dönemleri ayrımcılık . insanları aşağılama devri bitti parazitlerde birer birer gidiyor
Miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLARA TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz..
Erken de olsa geç te olsa milletin ittifakı Cumhur ittifakı rekor oyla geliyor. Seçim sonuçları açıklanınca ipçileri fetöcüleri dhkpc lileri PKK lıları, yüzlerinin alacağı rengi çok merak ediyorum. Sadece mor mu olacak yoksa mor ve ötesi mi olacak. :))
@mehmet_1989_airuv Sen merakla beklemeye devam et o zaman... Ben hiç merak etmiyorum sizin yüzünüzün alacağı rengi... Çünkü; lacivertten siyaha çalan bir ekimoz rengi olacağı kesin...
sizin gibi omurgasız yandaş trollere bir şey olmaz,taraf değiştirip işinize devam edersiniz.
@mehmet_1989_airuv Kardeş şuanda hükümeti yönetenler Chp veya başka bir parti değil, ipçileri, fwtöcüleri dhkpc lileri PKK lıları seçim sonucuna kadar ertelemenin bir alemi yok, r engel olanda yok..
Yüzbinleri bulan fetö mensubu kişi tutuklandı,sorgulandı,işinden atıldı.Bunların büyük çoğunluğu memur statüsünde yani atanmışlardı peki bu atamaları yapan kurum ve siyasi iradenin bunlardan haberi yokmuydu ? varsa bu fetöcü siyasetçiler halen bizi yönetiyor , şayet haberleri yoksa dağda çobanlık yapma yetileri bile olmayan kişiler şu anda meclisi işgal ediyor demektir
Anlaşılan devlet bey akp yi kurban bayramında kurban edecek
HER ZAMAN HER YERDE YAŞASIN REİS RTE her beji serok REİS RTE HER BEJİ GÜÇLÜ T.C. adamın dibi başkomutan. Y
iyi ler iktidar olacak akşener gümbür gümbür geliyor ne yapsanız boş
yarın da erken seçim diyecek.
bu nasil ittifak her biri ayri telden caliyor
Erken geç farketmez bu millet kenetlendi . vatanseverlerde çığ gibi geliyor . yüzde 80 yetrde artar. diğerleride mankafa adasına tayin olur
Önce mağduriyetleri giderin. Hakkında hiç bir işlem yapılmamış, takipsizlik ve beraat kararı almış Binlerce masum adalet bekliyor
Bahçeli bizi kandırdı. bu sözü sizce kim ya da kimler söyleyecek
syn başka.bu adamla ne işiniz vardırki.bence hdp ile yapsanız bundan çok iyi savaşda biter kardeşliklerde onarılır ya.zaten mhp yi bitiren bir şeye alamıyan bir parti tükenmiş neden bunları tekrardan meclise alacanki
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