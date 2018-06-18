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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin Ordu'da düzenlediği mitingde halka sesleniyor. Erdoğan buradaki konuşmasında ABD ile yapılan anlaşma sonrası Türk askerinin Münbiç'e girmesine değinerek, "Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. İşte şimdi de Münbiç’ten çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti'nin Ordu'da düzenlediği mitingde halka sesleniyor. Erdoğan, ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasına değindi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmasının detayları:

"BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLEYECEĞİZ"

"Kahramanlarımız sınır ötesinde destan yazıyor. Şimdi de Münbiç’te Amerika’da vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Münbiç sınırındaki bölücü terör örgütü unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz devriye gezmeye başladı. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Milletimize verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olacağız. Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar? “Afrin’de ne işiniz var? Cerablus’ta ne işiniz var” Bay Muharrem TV programında ne diyor? “Irak’a giremeyecekler göreceksiniz” diyor. Ne oldu Bay Muharrem? Girdik mi? Kandil’i vurduk mu? Kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız halkımızdan.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN GERİ DÖNÜŞLERİ BAŞLAYACAK"

Sen daha bizi tanıyamadık. Biz hakka ve halka teslim olduk. Bu yola böyle çıktık. Biz icazeti oralardan değil halkımızdan aldık. Ve bu yola böyle çıktık. Münbiç’in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak.

Şu an Afrin ve Cerablus’a 200 bin geri dönüş oldu. devam edecek. Fakat CHP ne diyor bu zihniyet? “Suriye’den gelen bu insanları niye aldınız?” Biz ensar kültürünü iyi biliriz. Bay Kemal sen ensar kültüründen anlamazsın. Biz kimin ensar, kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. Biz o 3,5 milyon mülteciyi o katillerin o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdi. Kardeşliğimizi gösterdik.

"MÜNBİÇ'İ BOŞALTIYORUZ"

Şimdi Münbiç’i ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. PYD YPG orayı terk ediyorlar. Bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Aziz milletime sesleniyorum. CHP’ye gönü verenlere de sesleniyorum, Saadet’e gönül verenlere de sesleniyorum, İYİ Parti’ye gönül verelere de sesleniyorum. Biz şu 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptık. İşte şimdi de bak Münbiç’ten çıkıyorlar. Ayın 4’ünde benim dışişleri bakanım Amerika’daydı değil mi? Görüşmeleri yaptılar.

"FIRAT'IN DOĞUSUNA GİTMEYE BAŞLADILAR"

Yapılan görüşmeler sonucunda onlar Fırat’ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz, Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız. İdlib’de Tel Rıfat’ta aynı kararlılığı devam ettiriyoruz. Buralarda da Türkiye'nin nasıl bir devlet olduğunu Afrin, Zeytindalı Harekatıyla gösterdik mi? Gösterdik. Ama Bay Kemal bundan anlamaz, Bay Muharrem hiç anlamaz."

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Evet Oylama yapıyoruz muharrem diyorsan kırmızıya çök. Recep Tayyip Erdoğan diyorsan yeşile çök. TAMAM
Zaten bu anlaşmayı yapanlar bir yerlere çöktü.
millet bu numaraları yemiyor artık TAMAM!
tamam dir
Meydanlarda eyyy amerika afrin için şeker fabrikalarını peşkeş çekti simdi ABD pkkya 5 bin tir silah vermişti pkk hamisi ABD ile yapacak sen ABD adamı papanın dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan bir bopcusun
Ensar konusunda sonuna kadar haklısın reizzzzz. İsmini zikrettiğin ensar ile vakıf kurdunuz onlarca erkek-kız çocuguna cinsel istismara maruz bıraktınız.Sonuna kadar haklısın reizzz hüloğğğğğğğğğğğ
diplomasiymis puhahahahaha ulan kim bilir ne anlasmalari yaptiniz
Göstermelik birkaç köyü boşaltıp akp ye vermişler. Bunlarda bunu seçim malzemesi olarak kullanıyorlar. Sahi filistin ne oldu ? :D
en kahraman rıdvan karikatür MİSALİ biizde yedik TAMAM
diplomasi kiminle yapıldı PYD ile mi
Güzel anlaşma Münbiçin ameleliği bizim yer altı kaynakları Amerikanın
hadi hayırlısı.insallah tamamıyla duzelirde.herkes kendi yurduna sağlıklı bir şekilde döner
Amerika ağabey izin verdi demek sonunda yoksa münbiç rüyaları süslerdi ayrıca pyd geri çekilecekmiş bunun neresinde başarı var?
sen bugün münbiçi boşalt, 5 gün sonrada sarayı.çünkü yalovadan memleketin evladı yeni kiracı muharrem geliyor.
Off Yeter Erdoğan Garibanlar Üzerinden Oy Politikası Yapma. TAMAM BİTTİ.
TÜRKİYEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİNİZ Mİ PEKİ?
Pkk hamisi dediğimiz ABD ilemi bunu yapıyoruz yine KANDIRILDIM diyecek onun çürük olanlar gemicik yuzduruyor bedelli damat ferit devleti yönetiyor vatan evlatları bedel ödeyecek
firavun gibisiniz anca toprağa girdikten sonra keşke dersiniz ya iş işten geçmiş olur
teröristler münbiçi boşaltıyor yani temizlenmiş olmuyorlar.oradan çekilmiş oluyor.yani afrinde yapılan yapılmıyor. bu şekilde teröristleri nasıl bitireceğiz.oradan çekilen başka bi yere yerleşir.
Ey Recep Abd bile seni seçimde mağlup olmaktan kurtaramıyacak,kankan israilde dahil buna.kelin göründü.
Tayyip Bey'in en iyi yaptığı şey boşaltmak
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