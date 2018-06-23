Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki, 'Okulların bahçesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de YSK'nin önünde yatacağım'. Hayırdır? Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt mitingindeki konuşmasında, seçimlere saatler kaldığını belirterek, seçmenlerden yarına hazır olmalarını istedi. Kalan 3-4 saatte çok yoğun çalışmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bay Muharrem diyor ki, 'Okulların bahçesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de YSK'nin önünde yatacağım.' Hayırdır? Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem, şunu da bil, biz o CHP zihniyetinin, hatırlayın, açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor, buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Ondan sonra da tasnifini siz kendiniz yaptınız. AK Parti iktidarında bugüne kadar 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Olmaz ama siz yaptınız, yaparsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere karşı alınan tedbirlere değinerek, şöyle devam etti: "Biz şu an itibarıyla bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği, her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun? Olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeyi de kaldırdık. Herhangi bir sandık üyesi, şu anda kalkıp hemen oradaki güvenlik ekibine haberi verdiği anda, söylediği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu sağladık, bunu başardık. Sizin geçmişinizde, cemaziyelevvelinizde böyle bir şey var mı? Yok. Kardeşlerim, sandıkta Esenyurt'ta kim görevliyse, tüm Türkiye'de, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, sandıklarda görevli olan tüm kardeşlerime sesleniyorum, oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale ederler ama ben şimdi milletime AK Parti'ye gönül verenlere, özellikle sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın, sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza, bizi zora sokar. Sakın."

Akşam TRT'de yayımlanan programda Cumhurbaşkanlığı Yeni Yönetim Sistemi'ni anlattığını hatırlatan Erdoğan, katılımcılara "Yeni yönetim sistemini nasıl buldunuz?" diye sordu. Türkiye'nin, inşallah bu sistemle uçuşa geçeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "İnşallah, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bu, farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni biz gerçekleştireceğiz. Ne diyorlar? 'Parlamenter demokrasi...' Bunların kafası da basmıyor. Nasıl parlamenter demokrasi? Anayasa değişikliği yapman lazım. 16 Nisan'da biz anayasa değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. Şimdi yeni bir anayasa değişikliği yapma imkanın var mı? Yok. Parlamentoda böyle bir sayıyı yakalama imkanın var mı? O da yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyorsun? Milleti aldatıyorlar milleti ama benim milletim buna aldanmamalı ve artık başkanlık sistemiyle bu yola devam edeceğiz." Katılanlara, "Buna hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, Esenyurt'un da Türkiye'nin de buna hazır olduğunu vurguladı.

- "Büyümede ilk çeyrekte 7,4'le Hindistan'dan sonra 2. sırada yer aldık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 7 ilçede miting yaptığını hatırlatarak, konuşmasında şunları aktardı: "Bugün de Esenyurt bambaşka. Kardeşlerim, biz yola çıkarken ne dedik? Dedik ki Türkiye'yi dört sütun üzerinde yükselteceğiz. Bir, eğitim, iki sağlık, üç, adalet, dört emniyet. Bunun akabinde de ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla beraber Türkiye'yi Allah'ın izniyle ilk 10'a yerleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. G-20'ye girdik mi? Girdik. Şu anda Türkiye, G-20'nin içinde 17. ülke. Avrupa'da 6. ülke. Bu noktaya geldik. Durup dururken gelmedik buralara. İşte bu yıl, bakın tablo ne? Bu yıl, Allah'a hamdolsun, büyümede ilk çeyrekte 7,4'le Hindistan'dan sonra 2. sırada yer aldık. OECD arasında 1. numarayız. Buraya yerleştik. Bunlar durup dururken olmuyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunu böyle bilelim." Türkiye'nin IMF'e 23,5 milyar dolar borcunun bulunduğunu, bunu 2013'te sıfırladıklarını, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolardan 124 milyar dolara yükseldiğini, ihracatı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkardıklarını aktaran Erdoğan, "Bu çalışarak oluyor." dedi.