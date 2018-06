Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta halka seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere karşı alınan tedbirlere değinerek, şöyle devam etti:

"Biz şu an itibarıyla bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği, her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun? Olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeyi de kaldırdık. Herhangi bir sandık üyesi, şu anda kalkıp hemen oradaki güvenlik ekibine haberi verdiği anda, söylediği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu sağladık, bunu başardık. Sizin geçmişinizde, cemaziyelevvelinizde böyle bir şey var mı? Yok. Kardeşlerim, sandıkta Esenyurt'ta kim görevliyse, tüm Türkiye'de, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, sandıklarda görevli olan tüm kardeşlerime sesleniyorum, oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale ederler ama ben şimdi milletime AK Parti'ye gönül verenlere, özellikle sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın, sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza, bizi zora sokar. Sakın."