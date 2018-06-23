Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da konuştu

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son mitingini Eyüpsultan'da yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Küçükçekmece'den geliyorum, Küçükçekmece'de bu alanın çok daha fazlası vardı ve size selamları var. 'Madem Eyüpsultan'a gidiyorsunuz, bizden selam ilet' dediler. Kampanyaya Eyüpsultan'da başladım. Dedik ki, 'finali de Eyüpsultan'da yapalım'. Ve bugün finali burada yapıyoruz. Rabbim yarın akşam da inşallah bize zaferi nasip etisin. İstanbul bir başka önemli, Eyüpsultan bambaşka önemli. Sakın ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin, sandığa gidin, oylarınızı muhakkak kullanın." dedi.

"SANDIK GÜVENLİĞİNİ ELİMİZDEN GELDİĞİNCE BÜYÜK ORANDA ALDIK"

Erdoğan, "Bir zamanlar bu CHP açık oy gizli tasnif yapmıştır. Oyları açık kullandırttılar, tasnifi de gizli yaptılar, sayımı kimse görmesin. Sandık güvenliğini elimizden geldiğince büyük oranda aldık. Eyüpsultan'dan Güneydoğu'ya sesleniyorum; sakın ha korkuyu korkutun. Tüm tedbirleri aldık ve bu PKK'ya da, bu HDP'ye de inşallah sandıklarda demokratik olarak bir dersi verelim." diye konuştu.