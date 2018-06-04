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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 00:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Doğu ve Güneydoğu'daki 21 ilin kanaat önderleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekten sonra konuşan Erdoğan'ın prompter cihazı bozulunca ilginç anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’daki mitinginden sonra akşam iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, burada yemekten sonra konuşmasını sürdürürken prompter cihazı arızalandı.

Bir süre ekrana bakan Cumhurbaşkanı, daha sonra yakın korumasını 'Gel buraya' diyerek yanına çağırdı. Korumasına kızgın şekilde bir şeyler söyleyen Erdoğan, konuşmasının sonunda sinirlenerek “Allah Allah” dedi.

Yaklaşık bir dakikayı aşan bir süre bekleyen Erdoğan, sorun giderildikten sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

TUNCAY ÖZKAN'DAN 'PROMPTER' PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bu anları sosyal medya heabından "Prompter da TAMAM diyor." ifadeleriyle paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan prompter cihazı Prompter Diyarbakır iftar

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