Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’daki mitinginden sonra akşam iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, burada yemekten sonra konuşmasını sürdürürken prompter cihazı arızalandı.

Bir süre ekrana bakan Cumhurbaşkanı, daha sonra yakın korumasını 'Gel buraya' diyerek yanına çağırdı. Korumasına kızgın şekilde bir şeyler söyleyen Erdoğan, konuşmasının sonunda sinirlenerek “Allah Allah” dedi.

Yaklaşık bir dakikayı aşan bir süre bekleyen Erdoğan, sorun giderildikten sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

TUNCAY ÖZKAN'DAN 'PROMPTER' PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan bu anları sosyal medya heabından "Prompter da TAMAM diyor." ifadeleriyle paylaştı.

Prompter da TAMAM diyor. pic.twitter.com/GN8oU2gRLd — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 3 Haziran 2018



