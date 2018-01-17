Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da katıldı.
(AA)
Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı
Esenyurt'ta korkutan patlama!
Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar
500 yıllık 'kuşdili' geleneğinin son öğreticisinden acı haber...
5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf!
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
Okuyucu Yorumları 2 yorum