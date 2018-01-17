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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 00:40 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kut'ül Amare' dizisinin tanıtımına katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da katıldı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hazineden harcırahla en az 2 sezon gideri olur bu diznin :)
hey allahım :)
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