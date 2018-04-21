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Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Manisa'daki evlilik töreninde nikah memurunun "eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damadın "Hayır demek ne mümkün" sözleriyle cevap vermesi üzerine nikah iptal edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi.

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri nikah masasına oturdu.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
damat gelin nikah Turgutlu Belediyesi

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