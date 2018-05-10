Danimarka’da Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi açıldı

“Roskilde Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi’nde gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler, sadece İslam dininin tanıtılmasına yönelik değil, diğer dinlerle de birlikte etkinlikler yapılması, toplumsal hayatta hoşgörüyü öne çıkaran birleştirici unsurların öneminin görünürlük kazanması bakımından son derece yararlı olacaktır.”

Türkiye’de cami, kilise ve sinagogların yan yana olduğuna dikkati çeken İpek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Danimarka’da başkent Kopenhag’ın 40 kilometre batısında yer alan Roskilde şehrinde temelden inşa edilen Roskilde Ayasofya Camii ve Kültür Derneği Külliyesi için düzenlenen açılış törenine çok sayıda davetlinin yanı sıra Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın, Roskilde Belediye Başkanı Joy Mogensen, Roskilde Katedralı Başpiskoposu Peter Fischer Möller, Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Gültekin de katıldı.

Roskilde Belediye Başkanı Joy Mogensen de yaptığı konuşmada, Müslümanların Avrupa’ya kattıkları değerleri anlatırken, farklı kültürlerin Roskilde’de bir arada yaşayabildiğine işaret etti.

İslam’ın Orta Çağ’da Avrupa toplumunun öğreticisi olduğu sözünün çabuk unutulduğunun altını çizen Mogensen, “Farklı kıtalardan farklı ürünlerin Avrupa’ya yayılmasını Müslümanlara borçluyuz. Kahve, şeker ve pamuk üretimini Müslümanlar sayesinde öğrendik. Öğrendiklerimiz Avrupa’da tarım sektörünün gelişmesinin önünü açarken, toplumumuzun sanayileşmesine de yardımcı oldu.” dedi.

Buranın 2016 yılında düzenlenen temel atma törenine katılmasından ve caminin inşasına onay vermesinden dolayı kendisine yapılan eleştirilere de değinen Mogensen, cami cemaatinin Türkiye ile yakın bağı bulunmasına rağmen Roskilde’deki Türklerin Danimarka yasalarına saygılı olduğunu bildiği için temelini attığı caminin açılışına da katılmakta sorun görmediğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ömer Aydın, Başpiskopos Peter Fischer Möller, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Gültekin ve Roskilde Ayasofya Camii Dernek Başkanı Tuncay Yılmaz da törende birer konuşma yaptı.