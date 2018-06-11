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Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren bir tweet atan Danıştay Üyesi Aysel Demirel gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Demirel'e çağrıda bulunarak "Bu tweet kabul edilemez, derhal istifa etmeli" dedi.

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirdiği tweeti gelen tepkiler üstüne sildi. CHP’nin İstanbul milletvekili hukukçu İlhan Cihaner, Demirel'e çağrıda bulunarak "Bu tweet kabul edilemez, derhal istifa etmeli" dedi.

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’ye yönelik eleştiride bulunan Erdoğan’ı alkışlamasının ardından Danıştay Üyesi Aysel Demirel ,İnce’yi eleştirdi. Birgün'ün haberine göre; Demirel Twitter hesabından, İnce’nin türbanla ilgili geçmişteki açıklamalarını yönelik olarak, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız” diye yazdı.

Söz knousu habere göre Demirel, 8 Haziran’da attığı tepki çeken tweeti dün sildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2014’te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine getirilen Aysel Demirel , Mayıs 2017’de Danıştay Hâkimliği’ne atanmıştı. Demirel’in HSYK üyesiyken, aynı zamanda Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönettiği TÜRGEV’e üye olduğu ortaya çıkmıştı.

"Kabul edilemez bir tweet"

Konuya ilişkin konuşan CHP’nin hukukçu milletvekili İlhan Cihaner, Demirel’in attığı tweetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Cihaner, şunları söyledi: “Danıştay üyelerinin bir torba disiplin maddesi vardır. ‘Yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmetin aksamına yol açan hal ve hareketleri’ görülürse disiplin soruşturması yapılmak zorunda. Bu eylem tam da buna uyuyor. Hem hâkimlik vakar ve onuruna uymuyor, hem de tarafsızlık şaibesi getirdiği için hizmetin aksamasına yol açıyor. Kendisi de bunun bilincinde olduğu için tweeti silmiş.”

"Disiplin kurulu harekete geçmeli"

“Başkanlar Kurulu’nun Yüksek Disiplin Kurula’na bu işi havale etmesi lazım” diyen Cihaner, şöyle devam etti:

“Ondan sonra da duruma göre verilebilecek cezalar var. Bu çok kritik. Danıştay, yaşadığımız süreç içerisinde belli davalara bakacak. Üstelik Türkiye, seçim sürecinde. Yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Bu tüm süreçlere hatta HSK üyesi olduğu için HSK’nin yaptığı atamalara, tayinlere gölge düşürmüştür. Bu çok ağır bir saldırıdır yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına. Kamuoyu istifaya davet ediyor, yakışanı da istifa etmesidir. Yoksa derhal Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu’nun harekete geçmesi lazım.”

Cihaner, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Siyasetle ilgisi olmamasına rağmen rutin, sendikal faaliyet çerçevesinde Yargıçlar Sendikası mensupları hakkında HSK ve HSYK’nin çok ağır tasarrufları oldu. Hatta bazıların altında muhtemeldir ki bu üyenin imzası var. Yargıçlar Sendikası mensupları ya istifaya zorlandı ya da sürüldü. Bu nedenle de kabul edilemez bir durum. Olması gereken kendiliğinden istifa etmelidir. Aksi takdirde disiplin kurulu harekete geçmeli.”

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Gelde bu kadindan adalet bekle
Herkese günaydın, sizce bunlar da istifa edecek yüz var mı?
belki söyleyen kişi doğru kişi değil ama kullandığı kelime çok doğru zaten mağduriyetlerin sebebidir şasıp kaldığınız seçim zaferleri
Yoldan geçeni kolundan tutar böyle önemli yerlere atarsanız sonuç farklı olmamaz ne tarafsızlık kalır nede devlet geleneği hepsi ideolojik parti emrine girmiş kişiler geçmişten ders alsalardı hala aynı hatayı yapmaya devam etmezlerdi dün feto hainleri de aynı idi ama sonuç ortada bu tür baş örtüsünü siyasete kullananlarda maalesef inanç ile özgürlüğü karıştıran geçmişte kendilerine yapılan kusur ve hataları şimdi kendileri kendinden olamayan karşı düşüncedeki insanlara en az 10 katını uygulayarak öç almaktalar bu nasıl inanç, ahlak ve vicdan bunlar Kuran ve hadis demi okumazlar Cumhura oy yok?
İSTİFA şart yoksa ayıp olur
Etmesin siz gelince onu kovun.
Hani 81 milyonun cumhurbaşkanı olacaktın, eleştiriye tahammülünüz bile yok, hemen asın.
adamlar virüs gibi devletin her yerine yayıldılar... Hiç haketmeyen adamları sırf yandaş diye devlete doldurdular.
Danıştay üyesi..Hakim..Taraflı üye..Bu kişi nasıl mesleğinde tarafsız davranabilir..Mümkün değil..Nasıl adaletli davranabilir..Adaletin terazisini bunun gibiler bozdu..
SİVAS ATATÜRKÇÜ DERNEĞİ APARTMAN İMALAT GİDERLERİNİ ÖDEMEMİŞ DİĞER KİŞİLERİ DOLANDIRMIŞTIR BUNLARDA NE ALLAH KORKUSU VAR NE DE KUL HAKKI KORKUSU VAR
Türban hiç bir zaman sizin bu kadın gibi din sömürücüleri kadar günden edilmedi, bu zavallıda parti ismi vererek, AKAPE seçimi alırsa kendine yer jhazırlıyor,
Dip dalga geliyo hazır olun
istifa
Gençler neden rahatsız oluyorsunuz. Bay Muharrem ile CHP nin o zihniyette olduğunu cümle alem biliyordu zaten. Malumun ilanı olmuş.
Kadın yanlış bir şey dememiş ki, chp zamanında başörtülü anneler asker oğullarının yemin törenine alınmıyordu, üniversitede hastahanede yani kamu kurum ve kuruluşlarda başörtülüler çalışamıyordu konusu açılınca da deniz baykal bas bas bağırırdı laiklik elden gidiyor laikliğe aykırı diye. Ama işte bu çomarlar bunu kendileri yaptığı için görmezlikten gelirler yoksa kadının söylediği her kelime çok doğru işlerine gelmiyor işte bunları görmek ve anlamak. Şimdi adım gibi eminim ki bu yazdıklarımı da beğenmeyecek bu chpli çomar ve koyun sürüleri
Yargının bağımsız olması gerekiyor bildiğim kadarıyla.
yaa bırakın bu numaraları inanmıyoruz artık
Bir elinde kılıç diğer elinde terazi tutan gözleri baglı olan adalet tanrıçası görülüyorki gözlerindeki bağı çözmüş başına sarmış
bir öğretmen, siyasi taraf olduğu gerekçesiyle işinden edilebiliyor, bu kişi hangi sıfatla o danıştay üyeliği makamında kalabilir, yeter da, yeter
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