Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün darbe hazırlıklarına ilişkin planlaması ilk kez ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, mahrem imamlar arasında geçen konuşmalarda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 füzelik işinin olduğu ancak bunun yeterli olmayacağı ve darbeyle işin kökten bitirilmesi gerektiği" ifade ediliyor. ABD'de yapılan toplantıda sistemin değiştirilerek TSK'nın başına Öksüz'ün, Hava Kuvvetleri'nin başına ise Kemal Batmaz'ın getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. "MINCIKLAYIP BIRAKMAYACAĞIZ"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün tutuklu mahrem imamı Bahadır Köroğlu'nun kimliği tespit edilemeyen bir başka mahrem imamla yaptığı ByLock yazışmaları deşifre edildi. 21 Ocak 2016'da yapılan yazışmalarda, örgütün kriptolu haberleşme programında ilk kez darbe girişiminin firari imamı Adil Öksüz'ün adına yer verildi. Buna göre, darbe hazırlıklarının başladığı Ocak 2016'da ABD'de yapılan toplantıda, yeni bir sistem oluşturuldu.

Yazışmalara göre, Adil Öksüz TSK imamlığına getirilirken yerine Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Kemal Batmaz atanacaktı. Rusya, ABD ve iç güçlerin Erdoğan'ın gitmesi için anlaştığını ileri süren FETÖ imamları yazışmalarında, 17- 25 Aralık gibi "bir parça mıncıklayıp bırakılmayacaklarını" söylüyor. Adil Öksüz'ün Genelkurmay'ın kara gücünü kullanacağı aynı zamanda darbeye havadan da destek sağlanacağı belirtiliyor. Yazışmalarda Erdoğan kastedilerek "bir füzelik iş olduğu" ancak bunun yeterli olmayacağı, o yüzden TSK'daki tüm unsurların devreye girip bu işin külliyen halledilmesi gerektiği belirtiliyor. Yazışmaların bir bölümünde FETÖ imamlarının 17 -25 Aralık gibi bu darbenin de başarısızlığa uğraması durumunda başlarına geleceklere ilişkinse, "Yani bu sefer başarısız olursa tam b...u yeriz" ifadesini kullandıkları görülüyor. GÜLEN'İN LAKABI 'DAYI'



Yazışmalarda Adil Öksüz için "eski molla yani tam şakirt" tanımlaması yapılırken, FETÖ elebaşısı Gülen için ise firari savcı Zekeriya Öz'ün dediği gibi "dayı" lakabının kullanıldığı dikkat çekti. Savcılık dosyasına giren ByLock raporunda örgüt içinde "Muhsin Fırat" kod adını kullanan Bahadır Köroğlu'nun kriptolu programdaki isminin ise "muhsinf" olduğu belirtildi.

ADİL ÖKSÜZ İLK KEZ BYLOCK'TA



Raporda "22329" ID numarasını kullanan Bahadır K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen "6062" ID numaralı başka bir mahrem imam arasında geçen yazışmalarda darbe planlamasının açıkça konuşulduğu görülüyor. 6062: Havanın abisine Adil (Öksüz) beye eleman noktasında yardımcı olun demiş. Çok elemana ihtiyacı olacak demiş. 22329: Dayı ha vay be. 6062: Abi başla birlikte tüm yetkileri aldı neredeyse (Adil Öksüz için) 22329: Eğer münferit birkaç olayla olacaksa karadaki değişikliğe gerek yok. havayla halleder. Yok karanın gkurmay gücünü kullanacaksa bu iş külli olacak demektir. Parazite bir sivrisinek ilacıyla bitmez mi olay. 22329: Abi teşebbüs niye başarısız olsun ki ama dediğiniz gibi külli hareket olayı hepten bataklığı kurutur. sizce yapar mı dayı bunu. Dahası ülke kaldırır mı? 6062: başka yol var mı ki? 22329: niye bir füzelik iş... (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Erdoğan kastediliyor) 6062: abi adam sömestrden sonra okullara da el koyacakmış... hiç bir şey kalmadı. bir şey olması lazım artık. 22329: ama genele dağılması lazım olayların. 6062: abi g.doğu ortada, işid ortada. Aslında hemen hemen ortam var. az gayretle bu iş olur bence :) (gülüyor) 22329: var da abi insanların umurunda değil. 6062:

İnsanları boşver dünya kamuoyu önemli.

22329: istanbul'daki mi? (Kemal Batmaz kastediliyor), beraberdik ABD'de. 6062: evet 22329: nasıl bir adam bari iyi mi abi Adil? 6062: molla. eski molla yani... şakirt biri ismi gibi inşallah. ÖKSÜZ'LE İLGİLİ YENİ YAZIŞMALAR



Sabah gazetesinde yer alan bir diğer habere göre, darbe girişimi ile ilgili Adil Öksüz'ün ailesine ait yeni yazışmalar ortaya çıktı. Darbenin hemen öncesine denk gelen günlerde kurulan aile içi gruba yazılan mesajlar, darbeden hem Adil Öksüz'ün eşi Aynur, hem de kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın haberdar olduğunu gösteriyor. TELEFONDA SOHBET GRUBU



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Adil Öksüz'ün bacanağı Erdal Şen ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım hakkında verilen hapis cezasının gerekçeli kararında yer alan bilgiye göre, Yıldırım'ın telefonunda Apple'ın mesaj uygulaması Imessage görüşmesi kayıtları bulundu. 24 Haziran 2016'da başlayan mesajlaşmanın 17 Temmuz 2016'da bittiği, mesajlaşanların Ali Sami Yıldırım ile eşi Melike Yıldırım, Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, Öksüz'ün baldızları Belkıs Tetik, Öznur Yıldırım ve kızı Aliye'den oluştuğu kaydedildi.

Belkıs Nur Tetik'in 2 Temmuz 2016 günü 19:42'de sohbet grubuna, "KPSS tutukluluk ara değerlendirmesi neticesi, mahkeme tüm tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verdi, serbest kalan kimse olmadı. Dün akşam itibariyle yeni mahkeme başkanı da belli oldu. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Dualarınızı esirgemeyin lütfen dedi avukat" şeklinde yazdığı, Melike Yıldırım'ın da "Bunlar son üzüntülerdir İnşallah mutlu günler tez gelir inşallaaaah" diye yanıt verdiği belirlendi. Sanık Ali Sami'nin 19:44'te "TevekkeltüealAllah" yazdığı saptandı. 5 GÜN ÖNCE 'GÜNEŞ DOĞACAK ' MESAJI



Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün 4 Temmuz 2016 günü 13:41'de "Ey İlahi, kitabını indiren, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan Allah'ım. Onları hezimete uğrat ve bize yardım et" diyerek örgütsel yapıya zulmedildiğini düşünüp düşman olarak gördükleri devlete ve siyasi iktidara beddua ettiği, Ali Sami Yıldırım'ın da bu bedduaya "Amin, oyy oyyyy" diye cevap verdiği belirlendi. Aynur Öksüz'ün 5 Temmuz 2016 günü 12:22'de "Böyle devam edecek, 5-10 gün her sabah" diyerek açıkça 10 gün sonraki darbe girişimini kastettiği, yine Aynur Öksüz'ün 6 Temmuz 2016 saat 16:25'te "Çok kritik bir dönemdeyiz. Anadolu insanı haçlılar zamanında görmediği bir zulümle karşı karşıya" dediği belirlendi.