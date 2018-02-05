"Darbe oluyor, film mi izliyorsunuz" sorusuna "Evet" yanıtı

Tutuklu yargılanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi komutanı tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve eski yarbay Merih Özşahin ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık yakınlarının polis kontrolünde üstleri aranarak alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar İlhan Çağrı Kayaoğlu, Ahmet Nazif Şensoy, Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Seçkiner Arslan ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Mert Can Düzgün'ün babası Nizamettin Düzgün de tanık olarak dinlendi.

Düzgün, beyanında, oğlunu kendi isteğiyle cemaat evlerine gönderdiğini söyledi.

Halı saha maçında FETÖ ile tanıştığını ifade eden Düzgün, tanıştığı kişilerin Nur cemaati olarak bildiğini ifade etti.

Düzgün, "Oğlum namaz kılsın, dinini öğrensin diye abilere gönderdim. Ben de birkaç kez sohbete gittim fakat benden para istediler. 'Yok' dedim. Daha sonra gitmedim. Oğlumu zorla ben gönderdim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı Yazıcı'nın "Oğlunu teslim ediyorsun, bunların kim olduğunu bilmiyorsun, araştırmadan niye gönderiyorsun?" sorusu üzerine Düzgün, o dönemde hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını öne sürdü.

Tanık Uzman Çavuş Muhammet Özkan ise 15 Temmuz gecesi servis araçlarının garajda hazırlanması anonsunun geldiğini söyledi. Kendilerine araçlarla rütbeli askerlerin getirileceğini söylendiğini dile getiren Özkan, başka bir şey bilmediğini ifade etti.

Özkan, Başkan Yazıcı'nın, "O saatte araç istemeleri normal mi, her zaman oluyor mu, olanları farketmediniz mi?" sorusuna, o sırada televizyonda Kemal Sunal filmi izlediklerini ve durumdan haberlerinin olmadığını iddia etti.