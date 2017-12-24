HABER

Demirtaş'tan tek tip kıyafet açıklaması: Kefen giymeyi tercih ederiz

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 18:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayımlanan KHK'de yer alan tutuklu ve hükümlülere tek tif kıyafet giydirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Demirtaş'tan tek tip kıyafet açıklaması: Kefen giymeyi tercih ederiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesi ile ilgili yaptığı "Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" dedi.

"KİMSE DAHA FAZLA ATEŞLE OYNAMASIN"

Edirne Cezaevinde avukatları aracılığı ile bugün yayımlanan KHK'ler ile ilgili mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hükümetin kesintisiz OHAL ve KHK sistemiyle faşizmi kalıcı bir rejime dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Zaten ortadan kaldırılmış olan yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma koşulları tek tip kıyafet zorbalığı ile tam bir hukuksuzluğa dönüştürülmüştür. Tek tip kıyafet dayatması, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz"dedi. Mesajında, tek tip kıyafetin verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacaklarını belirten Demirtaş, "Düşünün ki, tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama ülkenin yoksul, emekçi çocuklarının onurlu on binlerce evladı, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tek tip kıyafete zorlanacaklar. Biz halkımızın onurunu koruyacağız ve kesinlikle tek tip kıyafet zorbalığını kabul etmeyeceğiz. Bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar Cezaevi direnişlerini hatırlatırız. Burası ne Amerika'dır ne de Ebu Gureyb. Kimse daha fazla ateşle oynamasın"dedi. Demirtaş masajının devamında şöyle dedi:

Tek tip kıyafet KHK'da: Hangi renklerde olacak?

Tek tip kıyafet KHK'da: Hangi renklerde olacak?

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'tan flaş talep

HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'tan flaş talep

"TEK TİP KIYAFET GİYMEKTENSE KEFEN GİYMEYİ TERCİH EDERİZ"

"Faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz. Bütün toplumu bu faşizan baskılar karşısında birlikte hareket etmeye, dik durmaya ve geleceğe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya müdahaleye derhal son verilmeli, adil yargılanma hakkı bütün sanıklar hakkında güvence altına alınmalıdır. OHAL kaldırılmalı, bütün OHAL KHK'leri geri alınmalıdır. Darbeyle doğrudan ilişkisi olanlar hariç işten atılan herkes görevine iade edilmelidir. Cezaevlerinde devam eden işkence ve onur kırıcı muamelelere son verilmeli, sorumlular hakkında işlem yapılmalıdır. Barış için, birlikte özgür yaşam adına İmralı'daki hukuksuz tecride son verilmelidir. Tek tip kıyafet ve SEGBİS dayatması derhal geri çevrilmelidir. Bu talep ve beklentilerimiz doğrultusunda parlamento içindeki ve dışındaki bütün siyasi partileri, STK'ları, meslek örgütlerini, sendikaları ve bir bütün olarak tüm Türkiye toplumunu bir araya gelmeye, faşizme karşı her yerde sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Bizler de rehin alınmış siyasi tutsaklar olarak elimizdeki bütün imkanlarla bu faşizan dayatmalara karşı direneceğiz. Kendimiz için değil, toplumun onuru ve aydınlık geleceği için her türlü bedeli ödemeyi göze alacak, dimdik duracağız."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Demirtaş KHK Diyarbakır tek tip kıyafet

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 62 yorum
iyi kefen giy mahsuru yok
teşekkürler arkadaşım güzel yorum
inş sende giyersin bizcede mahsuru yok
@topsakal72 sen kefen giymiyecekmisin ölümsüzmüsün
@hizmirli izmirli sen kefen giymiyecekmisin ölümsüzmüsün gerçi sizin dininizde alkol haram deyil sarhoş kefen giyersiniz
2018 mart nisan da demirtas disarda. bunu bir yere not alin ve bekleyin.
Darbecilerle siyasi tutukluları karıştırmayın mışş. Sen siyasi tutuklu değilsin ki! Sen bizzat teröristsin yani SEVE SEVE o kıyafeti giyeceksin. Eğer sana ayrıcalık tanınır ve o kıyafet giydirilmezse giydirmeyenlerin şimdiden Allah belasını versin
dagda gıyerken sorun yoksa mahkemelerdede gıy aslanım
Çok iyi bir siyasetçi ama yanlış yerde ve Yanlış zamanda siyasete girdi
onuda giydirmeye başladık çok şükür.teker teker öldürülüyorsunuz tüm terörist ve darbeciler.kiminiz haber oluyor kimide kimse öğrenmeden
sana kurban olsunlar başkanım
Giymessen giydirirler güzelim. Dua et boynuna urganı giydirmiyorlar.
sayin Demirtaş sonuna kadar hakli tecavüzcü takım elbise kravat takacak ama siyasiler gazeteciler tulum giyecek bu onursuzluğu kimse kabul etmemeli
boş konuşma,Selo
adamsın
helal sana be bir tek sen dik durdun. disarda olsaydin. hersey cok farkli olurdu.senden korktuklari icin icerdesin. oyum hdp ye bu defa
Turkum ve Demirtasla ayni seyi dusunuyorum. Kefen giyelim daha iyi
Hadsize bak hala tehdit ediyor kimsinki sen Mecbur giyeceksin giymezsen zorla giydiririz oradan erkeklikmi taslıyorsun devletin askerini etek giyip taşlıyorsunuz ya siz bunuda giyersiniz ve giyeceksiniz giydireceğiz Türkiyeyin ekmeğini yiyip nankorluk yapan maymunlar.
delikanlıysan kefen giy kendi kafana sık
Bu zatı hiç sevmem ama...bu sözünü esgeçemedim. ''Düşünün ki, tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar.'' Haksız mı?
gözlerinden öpüyorum sn. başkanım
eşşek gibi giyeceksin
haklı.
teroristin siyasisi dindari olmaz terörist teröristtir. hepsi tek tip kiyafet giyinsin. hatta bu kiyafetlerin renkleri nensup olduklari örgütlere göre farklilik göstersin. bu selo ve yandaslari bok sarisi tek tip kiyafet giyinsin bence.
Demirtaş’a ilk defa katılıyorum.Kefen giymenizi bende tercih ederim.
@ozdahmet sende kimsin?ikinci karşj çıkanda fetöcüler.
Teröristin vatan hainlerinin kefeni olmaz...tek tip kıyafet olsun ki ne oldukları belli olsun.çok iyi olacak bu değişim
sana ve sizinkilere bunlar bile fazla sizde sırtınızı pyd ypg pkk ya yaslamıştınız kundaktaki çocuğu anaları yayladaki çobanı öğretmen öğrenci asker polis kaymakam vs ayırmadan kalleşçe öldürdünüz ALLAH ın laneti tüm terör örgütlerinin ve ona yardım edenlerin üzerine olsun asla TÜRKİYE mi bölemeyeceksiniz
Devletin malına zarar vemekten 2 sene daha fazla yatarsın..avukatlarına iyi danış..
Seni içeride alamazlardı ama aylardır kodeste yatıyosun selahaddin boş yapma
Kefen giysem keşke.
şöyle bir günde böyle bir teröristin demecini yayınlaman senin ne kadar milli olduğunu gösteriyor mynet. akşeneri parlatmaya çalışırken demirtaş ıda asla unutmuyorsun milli haber sitemiz süpersin. yayınlamasan bile okumanız yeterli. bunun hesabını bu tarafta vermeseniz bile diğer tarafınıda asla unutmamanız dileği ile.
@sadece19 ne yapacaktı akp istepnesi bahçeliyimi parlatacaktı
Selo sen içeriye düşmüşsün, durumun mechul hâla imralı deyip duruyorsun. İmralıdaki başınızı yedi, bir uyanmadınız.
biri tektip giyecekse ilk sana giydirmeleri lazım fetödende betersin selo
ZALİM demirtaş HDPKK NIN FETOŞUN DEAŞ IN ABD NİN AB NİN HEPİNİZİN TÜM HAÇLI ZİHNİYETİNİN CEHENNEMDE ATEŞİ BOL OLSUN. BAŞARAMAYACAKSINIZ YOK OLACAKSINIZ. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN.
kefende giydirir bu yüce devlet merak etme
Türk devleti sana giydirir seve seve selocum..
kuzu kuzu giyersin üstünede beden istersin ama eline geçmez
Ateş olsan anca kendinizi yakarsınız çakallar tüm hainler toplanıyor sizin gibi ülkeye demokrasi geldi doğu illerimize huzur ve barış geldi bereketiyle birlikde çok güzel günlerde geliyor kürt kardeşlerimizin hanelerine ocaklarını sizin gibi hainler yok edilince ülkeme huzur geldi bunu kürt kardeşlerimde görüyor ve hissediyor artık kandıramayacaksınız kürt kardeşlerimizi tek millet tek bayrak hilalin altında tüm ümmet çok şükür şeytanlar kafeslerine hapsedildi şimdi mazlum ve mahsumun intikamı alınıyor ve sizlerde çürüyeceksiniz karanlıklarınızda kendi ateşinizde.
akıllanmiyor kuzu kuzu giyersin seloş oyle daglarda mitinglerde terorist kiyafeti giyiyordun bu dünyada tektip ahirette ateşten gömlek girsin seloş giyersin giymem deme çiplak kalcan kefen sana dar gelir
bu adamın düşünceleri neden önemli. neden bunu haber yaptınız mynet yetkilisi..bu adamın düşüncesi hiç önemli değil.bence sizin içinde olmamalı.bilmem anlatabildim mi. ister doğru karar olsun ister yalnış olsun..
@scagla demeki doğru onun için kayda alıyorsun
Yorumlara ın butonlarına bakılırsa ne kadar terörist destekçisi var.
hani demokrasi dediğiniz ülkelerde ab ülkelerinde tek tip kıyafet var onları neden örnek almıyorsunuz kefen giy daha iyi,arkandan dua etmeyiz.
sindiremeyenler yine yorumlarla atip tutuyor türkiyenin gerçekleri gözler önüne ama zihniyet akp ne beklersin ki bu zihniyetten
En başta bu giymeli ama rengi mor olmalı
Kefen Giydirdiğiniz Garibanlar için bu çok az bile bence boynunuza ip geçirmek lazım....
Diğer Haberler
Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.