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Denizli'de otomobil gölete uçtu: 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 05:35 | Son Güncelleme

Denizli'de kontrolden çıkıp bir gölete yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobil gölete uçtu: 5 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan otomobil gölete yuvarlandı. Suya gömülen otomobilden çıkan bir kişi, otomobilde 5 kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma ekipleri suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalara başladı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Muğla Karayolu Sarıabat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Tavas'a giden bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölete yuvarlandı.

GÖLETTEN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Tamamen suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulan ve yoldan geçenlerden yardım isteyen yaralı Muharrem Çineli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göletten kendi imkanlarıyla çıkan Çineli'nin polis ekiplerine, gölette suya gömülen otomobilin içinde 5 arkadaşının daha bulunduğu söylediği öğrenildi.

Denizli'de otomobil gölete uçtu

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bunun üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan otomobil içindeki kişilerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda trafik polisi ve jandarma ekibi de sevk edilirken, gölette suya gömülen otomobilin çıkarılması için getirilen vinç çalışmalara başladı.

Öte yandan, otomobilden çıkan Muharrem Çineli'nin; suya gömülen otomobilde Emin Çotul, Kamil Kocamanoğlu, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül ve Süleyman Tahancıoğlu'nun bulunduğunu söylediği öğrenildi. Otomobilde cesedi çıkarılması beklenen 5 kişinin 20 ile 25 yaşlarda oldukları öğrenildi.

Otomobilin çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

(DHA)

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