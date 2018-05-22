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Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 12’si Kars’ta, 3’ü Siirt’te olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 15, Siirt’te 3 olmak üzere toplama 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasında operasyonların devam ettiği ifade edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK asker operasyon terörist

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