Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 15, Siirt’te 3 olmak üzere toplama 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR



Bakanlığın açıklamasında operasyonların devam ettiği ifade edildi.

İHA

