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DHA YURT - Yanlışlıkla 5 aylık hamile olan eski eşini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 05:19 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Hüseyin P.

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Hüseyin P. (36) isimli kişi beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi (27) elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vurdu. Kafasından vurularak ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, olay İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Birlikte yaşadıkları öğrenilen eski eşi 5 aylık hamile Merve P. ile Hüseyin B. arasında genç kadının birlikte dışarı çıkıp gezmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Merve P.'nin talebini reddeden Hüseyin P. bir süre dışarı çıktıktan sonra tekrar eve geldi. Evde otururken Hüseyin P.'nin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. Hüseyin P. kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı. Merve P.'nin yanağından giren kurşun kafasının arkasından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan kadını kucağına alarak daireden çıkan Hüseyin P. alt komşularından yardım istedi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e ve polise haber verildi. Ağır yaralanan kadına, ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulansta yapılırken, Merve P. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve durumu ciddiyetini koruyan genç kadın buradan da ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin P. ise apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin P. de ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Tedavisinin ardından kendine gelen Hüseyin P.'nin "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, bende silahı almak isterken bir anda silah ateş aldı" dediği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralının görüntüsü
Hüseyin P.'nin görüntüsü
Olay yeri görüntü
Detaylar
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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