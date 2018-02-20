HABER

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:38 | Son Güncelleme

Hizmet bölgesinde sosyal sorumluluk projelerini devam ettiren Dicle Elektrik, kardeş okul ilan ettiği Şanlıurfa Müslüm Gülel Ortaokulu’nun okul öncesi sınıfına gelen çocukları çeşitli hediyeler ile sevindirdi.Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Hizmet bölgesinde sosyal sorumluluk projelerini devam ettiren Dicle Elektrik, kardeş okul ilan ettiği Şanlıurfa Müslüm Gülel Ortaokulu’nun okul öncesi sınıfına gelen çocukları çeşitli hediyeler ile sevindirdi.
Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Avni Doğan, şirket tarafından 2 yıl önce kardeş okul ilan edilen ve çeşitli dönemlerde temizlik ve bilgisayar sarf malzemesi yardımında bulunulan merkez Eyyübiye ilçesindeki Müslüm Gülel Ortaokulu’nu ziyaret etti. Beraberinde okulun ihtiyacı olan bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri ile temizlik malzemesi de getiren Doğan, önce okul yöneticileri ile görüştü, ardından okul öncesi sınıfı ziyaret ederek buradaki minik öğrencilerle bir araya geldi.
“Bizden eğitimli nesillere ihtiyacımız var”
Minik öğrencilerle tek tek ilgilenerek hediyeler veren müdür Doğan, “Eğitime elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce köy okullarımıza fen laboratuvarı ve kütüphaneler yapmıştık. 2 yıl önce kardeş okul ilan ettiğimiz bu okulumuza çeşitli dönemlerde desteklerde bulunduk. Destek vermeye de devam ediyoruz. Biz bugün küçük çocuklarımızın neşesi için geldik. Onların yüreklerindeki heyecanı paylaşmak istedik. Çünkü bizlerin, bizden daha eğitimli nesillere ihtiyacı var” diye konuştu.
Aldıkları hediyeler ve gördükleri ilgi miniklerin gözlerinden okunurken, okulun Müdürü Faruk Karataş, Dicle Elektrik tarafından uzatılan yardım elinin, kendilerini sevindirdiğini söyledi. Karataş, Dicle Elektrik’i yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.