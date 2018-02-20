Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Hizmet bölgesinde sosyal sorumluluk projelerini devam ettiren Dicle Elektrik, kardeş okul ilan ettiği Şanlıurfa Müslüm Gülel Ortaokulu’nun okul öncesi sınıfına gelen çocukları çeşitli hediyeler ile sevindirdi.

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Avni Doğan, şirket tarafından 2 yıl önce kardeş okul ilan edilen ve çeşitli dönemlerde temizlik ve bilgisayar sarf malzemesi yardımında bulunulan merkez Eyyübiye ilçesindeki Müslüm Gülel Ortaokulu’nu ziyaret etti. Beraberinde okulun ihtiyacı olan bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri ile temizlik malzemesi de getiren Doğan, önce okul yöneticileri ile görüştü, ardından okul öncesi sınıfı ziyaret ederek buradaki minik öğrencilerle bir araya geldi.

“Bizden eğitimli nesillere ihtiyacımız var”

Minik öğrencilerle tek tek ilgilenerek hediyeler veren müdür Doğan, “Eğitime elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce köy okullarımıza fen laboratuvarı ve kütüphaneler yapmıştık. 2 yıl önce kardeş okul ilan ettiğimiz bu okulumuza çeşitli dönemlerde desteklerde bulunduk. Destek vermeye de devam ediyoruz. Biz bugün küçük çocuklarımızın neşesi için geldik. Onların yüreklerindeki heyecanı paylaşmak istedik. Çünkü bizlerin, bizden daha eğitimli nesillere ihtiyacı var” diye konuştu.

Aldıkları hediyeler ve gördükleri ilgi miniklerin gözlerinden okunurken, okulun Müdürü Faruk Karataş, Dicle Elektrik tarafından uzatılan yardım elinin, kendilerini sevindirdiğini söyledi. Karataş, Dicle Elektrik’i yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.