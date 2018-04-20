Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

24 Haziran'da yapılacak erken seçim için partiler hazırlıklarına başladı ki CHP'nin başkan adayı kim olacak merak ediliyor. Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması şaşkınlığa yok açarken son olarak İstanbul milletvekili Didem Engin Cumhurbaşkanlığı için aday dayı olduğunu açıkladı.

DİDEM ENGİN KİMDİR?

13 Haziran 1977'de Ankara'da doğdu. Baba adı Fazıl Mümtaz, anne adı Meral'dir. Uluslararası İş Kadını; Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasında görev aldı. Girişimcidir; 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verdi. DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong İş Konseylerinde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman İş Konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partilerinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili son kararın 24 Nisan Salı günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında verileceğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, sabah saatlerinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.