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Diyarbakır Sanat Sokağı'nda bombalı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 38 dakika önce

Diyarbakır’da, kafelerin ve içinde müşterilerin bulunduğu bir binaya EYP atıldı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı

Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı içindeki Konak 1 apartmanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından içinde kafelerin bulunduğu binaya EYP atıldı.

Bombanın, büyük bir gürültü ile patlamasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamada, binanın etrafı güvenlik şeridiyle çevrilirken, içeride bulunan müşterilerin üstleri arandıktan sonra çıkışlarına izin verildi. Olay yeri ekiplerinin ilk incelemesinde, EYP’nin bir bardak içerisine yerleştirilerek atıldığı öğrenildi.

Özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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