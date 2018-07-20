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Diyarbakır'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda biri KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan iki kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 2 adres tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ş.P. (25) ile "terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının engellenmesi kanununa muhalefet" suçundan aranan, aynı zamanda KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan ve Bylock kullandığı anlaşılan A.D. (53) yakalandı.

- Flash belleği camdan atmaya çalıştı

Adreslerde yapılan aramada, A.D'nin pencereden atmaya çalıştığı flash bellek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.P emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır FETÖ gaybubet evi operasyon

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