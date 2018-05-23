"Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası 2045'e kadar obez olacak"

Danimarkalı bir sağlık şirketince yapılan araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 22'sinin 2045'e kadar obez olacağı tahmin ediliyor.
Avrupa Obezite Kongresine sunulan araştırmada, dünya nüfusunun beşte birinden fazlasının 27 yıl içinde obez olacağı aynı zamanda nüfusun sekizde birinin de Tip 2 diyabete yakalanacağı öngörüldü.
Danimarkalı sağlık hizmetleri şirketi Novo Nordisk'in araştırma ve geliştirme biriminden Alan Moses ve ekibi, Dünya Sağlık Örgütü verilerini ve ülke nüfuslarını temel alarak araştırmayı yürüttü.
Moses, bu rakamların dünyanın gelecekte karşılaşacağı zorlukları gösterdiğine işaret ederek, tıbbi zorlukların yanında obez sayısındaki artışın ülkelere maliyetinin çok yüksek olacağını vurguladı.
Dünya genelinde 2016'da yürütülen bir çalışma, obez yetişkin sayısının 1975'ten beri iki katına çıktığını ortaya koymuştu.
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