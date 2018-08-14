Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı!

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri konusunda aldığı kararlar ülkenin müttefiklerini, siyasileri ve işletmeleri rahatsız ederken, yaşanan gelişmeler, Dünya Ticaret Örgütünde de (DTÖ) yeni bir krize kapı araladı. DTÖ’nün eski Genel Direktör Yardımcısı ve Ulusal Dış Ticaret Konseyi Başkanı Rufus Yerxa, “Eğer ABD, DTÖ sisteminin kurallarını yeniden yazarsa, dünyadaki her ülkenin en kritik ulusal güvenlik çıkarının ne olduğuna dair yeni bir tanımla gelmesine hazırlıklı olmak gerekir” dedi. KRİZE SÜRÜKLEYECEK ADIMLAR



New York Times’da çıkan yorum haberde, Trump politikalarının dünya ticaretini krize sürükleyecek adımlar taşıdığı uyarısında bulunuldu. Azerbaycan da sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Türkiye savaşı kazanacak” denildi. Amerikan-Türk Konseyi’nden yapılan açıklamada ise, "Türkiye'ye yönelik ek vergi kararından çok derin rahatsızlık duymaktayız. Bu vergiler ticari olarak yersizdir ve Türk metaline dayalı iş yapan ABD şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir" denildi.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DÜNYANIN ÇIKARINA



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, istikrarsızlığın kimsenin faydasına olmayacağını belirterek “Türkiye’de ekonomik refah görmek istiyoruz” dedi. Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü Steffen Seibert ise “Güçlü bir bir Türkiye bizim çıkarımıza” diye konuştu. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de önceki gün, Trump yönetiminin kararlarını eleştirerek, ABD’nin giriştiği ticaret savaşının dünya için ciddi sonuçları olacağını söylemişti. Almanya’nın desteğine Twitter hesabı üzerinden teşekkür eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan politikacılar AB ile olan ilişkilerde Türk halkının güvenini güçlendirecektir” ifadelerini kullandı. İTALYA: BİZE DE SALDIRABİLİRLER



İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, Türkiye’ye karşı yapılan kur saldırılarına dikkat çekerek, aynı spekülasyonlara kendilerinin de maruz kalabileceği uyarısında bulundu. Giorgetti “Piyasalar avını seçen aç spekülatif fonlarla dolu. Yaz aylarında piyasalarda hacimler düşük. Bu ortamda ülkelere karşı agresif girişimler için zemin hazırlayabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN OLUMLU ADIM



Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticareti millî para birimleriyle yapma çağrısına destek verdi. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız” demişti. İRAN: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Kasımi “Bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. Bu yöntem bir sonuca varmayacak” dedi. Türk ekonomisine destek vermek isteyen Senegalliler ise, sosyal medyada birbirlerini Türk malı satın almaya davet ediyor. Senegalli Muhammed Yusuf, "Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz" diye konuştu.